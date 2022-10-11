Базовые расходы госбюджета на следующий год запланированы в размере 9,818 млрд евро

Во вторник Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством финансов доклад о базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы.

По сравнению с рамками соответствующего года расходы увеличены на 1,03 млрд евро на 2023 год и на 513,5 млн евро на 2024 год.

Расходы на 2025 год установлены в размере 9,266 млрд евро, что по сравнению с рамками 2024 года больше на 471,6 млн евро.

По сравнению с ранее утвержденными бюджетными рамками была внесена коррекция в долгосрочные обязательства, расходы на платные услуги, иностранную финансовую помощь и остатки по ней, расходы на реализацию инструментов политики Европейского союза (ЕС) и других проектов и мер иностранной финансовой помощи в соответствии с планируемыми графиками реализации проектов, а также расходы на пенсии и пособия согласно прогнозам численности их получателей.