Базовые расходы государственного основного бюджета на 2023 год рассчитаны в размере 9,818 млрд евро, а на 2024 год - в размере 9,307 млрд евро.
Базовые расходы госбюджета на следующий год запланированы в размере 9,818 млрд евро
Во вторник Кабинет министров рассмотрел подготовленный Министерством финансов доклад о базе государственного основного бюджета и государственного специального бюджета на 2023, 2024 и 2025 годы.
По сравнению с рамками соответствующего года расходы увеличены на 1,03 млрд евро на 2023 год и на 513,5 млн евро на 2024 год.
Расходы на 2025 год установлены в размере 9,266 млрд евро, что по сравнению с рамками 2024 года больше на 471,6 млн евро.
По сравнению с ранее утвержденными бюджетными рамками была внесена коррекция в долгосрочные обязательства, расходы на платные услуги, иностранную финансовую помощь и остатки по ней, расходы на реализацию инструментов политики Европейского союза (ЕС) и других проектов и мер иностранной финансовой помощи в соответствии с планируемыми графиками реализации проектов, а также расходы на пенсии и пособия согласно прогнозам численности их получателей.
Наиболее существенные изменения в государственном основном бюджете вызваны запланированным дополнительным финансированием, выделяемым на оборону в пределах установленного законом процента от валового внутреннего продукта (ВВП), на реализацию мер по укреплению внутренней безопасности страны, на укрепление латвийско-белорусской границы, на доплаты к пенсиям по старости и инвалидности, пенсиям за выслугу лет, пособиям на похороны и пособиям овдовевшим лицам в случае смерти получателя пособия за выслугу лет, расходами на взносы в бюджет ЕС, на выплату ежемесячных окладов избранным должностным лицам и назначенным Сеймом должностным лицам, а также на меры по снижению чрезвычайного роста цен на энергоресурсы в 2023 год и другие.
Базовые расходы государственного специального бюджета на 2023 год рассчитаны в размере 4,054 млрд евро, на 2024 год - в размере 4,221 млрд евро, на 2025 год - в размере 4,446 млрд евро.
По сравнению с рамками соответствующего года расходы на 2023 год увеличены на 515,8 млн евро, на 2024 год - на сумму 453,2 млн евро. По сравнению с рамками на 2024 год расходы на 2025 год увеличены на 678,4 млн евро.
Изменения в специальный бюджет внесены с учетом прогнозов по взносам государственного социального страхования, среднемесячной брутто-зарплаты занятых в народном хозяйстве, показателей рынка труда, ежемесячного индекса потребительских цен, в связи с прогнозами численности получателей и среднего объема услуг социального страхования и других факторов.
Увеличены расходы на пенсии по старости и инвалидности, пособия по болезни и безработице, расходы на возмещение за потерю трудоспособности и расходы на пенсию в связи с потерей кормильца.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!