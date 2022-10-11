KFC, Lido и не только: блюда из некоторых заведений общепита нельзя будет заказать через Wolt

Таким образом, в дальнейшем приобрести блюда из этих заведений с доставкой только при посредничестве приложения Bolt Food. Apollo Group в сотрудничестве с Bolt Food будет обеспечивать поставки из 28 мест общепита.

Член правления Apollo Group Маурис Дорбекс пояснил, что Bolt Food был выбран в качестве стратегического партнера, основываясь на предыдущем положительном опыте. Сотрудничество необходимо, чтобы ограничить число обеспечивающих доставку компаний, с которыми рестораны предприятия должны сработаться.

В рамках сотрудничества клиенты Bolt Food могут заказать блюда с доставкой из пяти ресторанов KFC, 19 локаций предприятия Lido, двух ресторанов итальянского бренда Vapiano, спортивного бара и ресторана O’Learys, а также ресторана восточной кухни CHI.

В Латвии Bolt Food обеспечивает доставку еды в Резекне, Риге, Елгаве, Юрмале, Лиепае, Даугавпилсе и Вентспилсе. В данный момент услуги Bolt Food доступны в более чем 70 городах в 20 странах Европы и Африки.