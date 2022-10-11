Латвийский биатлонист об отказе от гражданства: "Всё зависит от российской стороны"

В начале октября Мисе выиграл чемпионат Латвии по летнему биатлону в соревнованиях с совместным стартом, а за неделю до этого участвовал в чемпионате Балтии в эстонском Отепя, где в спринте и масс-старте занял шестое и десятое места соответственно.

"Чувствую себя нормально и надеюсь, что зимой буду в лучшей физической форме, чем в прошлом сезоне. Физически и функционально я чувствую себя лучше, чем перед началом предыдущего сезона. Стабильности в стрельбе пока не набрал, потому что летом поменял ложе к винтовке и нужно время на привыкание. Так что в предсезонке я стреляю то хорошо, то не очень", - рассказал 23-летний биатлонист агентству LETA.

Цель Мисе на Кубке мира в следующем сезоне - бороться за место в топ-60 в спринте, что даст возможность участвовать и в гонках преследования. Мисе также хочет участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо не только в индивидуальных соревнованиях, но и в эстафете вместе со сборной Латвии.

"Надеюсь, что на трассе будет хороший темп, и я буду прогрессировать в стрельбе. Основной старт будет на чемпионате Европы в Ленцерхайде. На этой трассе я занял 13-е место на чемпионате мира среди юниоров, поэтому надеюсь добиться там максимально хорошего результата", - рассказал Мисе.

Этой осенью завершилась 18-месячная дисквалификация ведущего биатлониста Латвии Андрея Расторгуева. "Без Андрея было тяжело. Выступая на чемпионате Балтии, я увидел, что он в хорошей физической форме", - говорит Мисе.

Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 начнётся в последнюю неделю ноября.