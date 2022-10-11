Латвийский биатлонист Эдгар Мисе рассчитывает, что процесс его отказа от российского гражданства будет завершён к началу сезона.
Латвийский биатлонист об отказе от гражданства: "Всё зависит от российской стороны"
Чтобы подать заявку на государственное финансирование, Мисе, у которого было двойное гражданство Латвии и России, должен был отказаться от российского гражданства. Заявление об отказе от российского гражданства спортсмен подал около четырёх месяцев назад, и в Латвийской федерации биатлона, подтвердив начало процесса, можно было получить поддержку государства.
Согласно публично доступной информации, за последний год Канцелярия Президента РФ издала семь указов о присвоении или лишении российского гражданства. Последний такой указ был издан 26 сентября, а предыдущий - в июле.
"Этот процесс должен закончиться в октябре-ноябре, но всё зависит от российской стороны. Мне сказали, что это может быть от 3 до 5 месяцев. Проблем возникнуть не должно, так как у меня нет никаких штрафов или других препятствий, которые мешали бы задержать этот процесс", - рассказал Мисе, который к новому сезону готовится за свой счёт.
Часть его семьи живёт в России и в дальнейшем, если будет возможность их навестить, биатлонисту нужно будет оформлять визу. Раньше, когда у него было два паспорта, Мисе без лишних препятствий мог посещать Россию.
В начале октября Мисе выиграл чемпионат Латвии по летнему биатлону в соревнованиях с совместным стартом, а за неделю до этого участвовал в чемпионате Балтии в эстонском Отепя, где в спринте и масс-старте занял шестое и десятое места соответственно.
"Чувствую себя нормально и надеюсь, что зимой буду в лучшей физической форме, чем в прошлом сезоне. Физически и функционально я чувствую себя лучше, чем перед началом предыдущего сезона. Стабильности в стрельбе пока не набрал, потому что летом поменял ложе к винтовке и нужно время на привыкание. Так что в предсезонке я стреляю то хорошо, то не очень", - рассказал 23-летний биатлонист агентству LETA.
Цель Мисе на Кубке мира в следующем сезоне - бороться за место в топ-60 в спринте, что даст возможность участвовать и в гонках преследования. Мисе также хочет участвовать в зимних Олимпийских играх 2026 года в Милане и Кортине-д’Ампеццо не только в индивидуальных соревнованиях, но и в эстафете вместе со сборной Латвии.
"Надеюсь, что на трассе будет хороший темп, и я буду прогрессировать в стрельбе. Основной старт будет на чемпионате Европы в Ленцерхайде. На этой трассе я занял 13-е место на чемпионате мира среди юниоров, поэтому надеюсь добиться там максимально хорошего результата", - рассказал Мисе.
Этой осенью завершилась 18-месячная дисквалификация ведущего биатлониста Латвии Андрея Расторгуева. "Без Андрея было тяжело. Выступая на чемпионате Балтии, я увидел, что он в хорошей физической форме", - говорит Мисе.
Кубка мира по биатлону сезона-2022/2023 начнётся в последнюю неделю ноября.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!