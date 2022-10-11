Президенты девяти стран НАТО осудили обстрел украинских городов

"Мы - президенты Болгарии, Эстонии, Литвы, Латвии, Черногории, Польши, Северной Македонии, Румынии, Словакии, Чехии и Венгрии - осуждаем организованные Россией массовые бомбежки украинских городов, что, согласно международному праву, является военным преступлением", - говорится в заявлении.

"Напоминаем, что военные преступления и преступления против человечества не имеют срока давности и входят в юрисдикцию судов по всему миру", - отмечают президенты.

"От имени своих стран требуем, чтобы Россия немедленно прекратила нападения на гражданские объекты. Мы не прекратим прилагать усилия, чтобы отправить под суд ответственных за нынешние преступления", - говорится в заявлении.

Президенты назвали неприемлемыми угрозы представителей России применить ядерное оружие. "В этой связи вновь заявляем о своем долге защищать свои страны и союзников", - говорится в заявлении.