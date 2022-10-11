Украинская разведка: Россия перемещает в Беларусь произведенные в Иране дроны

Главное разведывательное управление Украины сообщило, что до 10 октября в Беларусь было ввезено 32 произведенных в Иране дрона, а до 14 октября планируется ввезти еще восемь.

В свою очередь Минск передает россиянам имеющуюся на складах военную технику и боеприпасы.

В ближайшее время из Беларуси в России отправятся 13 эшелонов с техникой и боеприпасами, которые хранятся на складах белорусской армии, указала украинская разведка.