Россия продолжает перемещать на территорию Беларуси произведенные в Иране беспилотники Shaher 136, а их Беларуси вывозится военная техника и боеприпасы, сообщила во вторник украинская разведка.
Украинская разведка: Россия перемещает в Беларусь произведенные в Иране дроны
Украинская разведка: Россия перемещает в Беларусь произведенные в Иране дроны
Главное разведывательное управление Украины сообщило, что до 10 октября в Беларусь было ввезено 32 произведенных в Иране дрона, а до 14 октября планируется ввезти еще восемь.
В свою очередь Минск передает россиянам имеющуюся на складах военную технику и боеприпасы.
В ближайшее время из Беларуси в России отправятся 13 эшелонов с техникой и боеприпасами, которые хранятся на складах белорусской армии, указала украинская разведка.
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