На улице Пернавас в Риге конфликт между двумя девушками закончился падением с пятого этажа

Полные отчаяния крики женщины утром в субботу наполнили пятый этаж подъезда. Соседи испуганно пооткрывали двери своих квартир и смотрели через щели, пытаясь в темноте разобрать, кто наводит панику.

По словам местных жителей, обе девушки очевидно сильно поссорились между собой и решали конфликт насильственным путем. У соседей возникли подозрения и по поводу влияния одурманивающих веществ.

Одна из девушек во время конфликта была вытолкнута с балкона со стороны двора, рассказали соседи. Пострадавшая выжила, ее увезли в больницу.

Вторая женщина, запятнанная кровью, сопротивлялась полиции, поэтому стражам порядка пришлось применить силу. Когда ее в конце концов удалось задержать, ее доставили в медучреждения.

На фрагментах видео слышны фразы на английском языке, девушка выкрикивает слова "я это сделала".

"Там уже была скорая помощь, полиция, на земле лежала девушка, вся покрытая кровью, - рассказал передаче очевидец. - Я, конечно, ничего не понял, ее лицо было в ужасном состоянии, все в крови. Все лицо было в крови, я видел только два глаза, смотревшие на меня, она приподняла голову и лежала на животе".

Позднее соседи заглянули в квартиру и увидели там сильный беспорядок и пятна крови.

Служба неотложной медицинской помощи сообщила, что по адресу в 9 часов утра была оказана помощь двум людям, более того, жизни одного из пострадавших действительно грозила опасность.

Полиция начала уголовный процесс в связи с попыткой убийства.

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