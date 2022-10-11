Уходящий день принес много новостей, чтобы вы были в курсе событий, RUS TVNET собрал все самое важное, что произошло за вторник, 11 октября.
ГЛАВНОЕ ЗА 11 ОКТЯБРЯ ⟩ Wolt больше не доставляет Lido и KFC, ограничения Covid-19 и Медведев в розыске
Новости Латвии:
Белорусский актер Иван Стрельцов живет и работает в Риге уже более двух лет. Он выходил на протесты в Беларуси и активно высказывал свое мнение против режима Александра Лукашенко в соцсетях. Сейчас, когда правительство Латвии ввело ограничения на продление ВНЖ, он, как и другие граждане РБ, не чувствует себя здесь безопасно. Как в действительности повлияют новые поправки к Закону об иммиграции на жизнь белорусов в Латвии, разбирается RUS TVNET.
В июле этого года в латвийском сегменте TikTok завирусилось видео 19-летней Алины - россиянки, которая поделилась своим опытом переезда и жизни в Латвии. Позднее о девушке написали латвийские СМИ, но, по заверениям самой Алины, не совсем корректно. В чем было дело, а также о том, кто такая Алина, которую уже знает чуть ли не весь латвийский TikTok, с самой девушкой поговорил онлайн-журнал KLIK.
Ежедневно в Латвии лабораторно подтверждается большое число новых случаев заражения Covid-19. Нужно ли нам с приближением зимы считаться с возвращением ограничений и соблюдать особую осторожность, как в последние годы?
Apollo Group, управляющая Lido, сетью ресторанов быстрого питания KFC, ресторанами Vapiano, O’Learys и CHI, прекращает сотрудничество с платформой по доставке еды Wolt, сообщает агентство LETA.
Вечером 3 октября в Риге водитель общественного транспорта был замечен за рулем во время исполнения служебных обязанностей, когда пил из бутылки с надписью "Водка", сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
За рубежом:
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила, что заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев объявлен в розыск.
Во вторник Россия продолжает обстреливать Украину ракетами, сообщают украинские должностные лица. Массовые обстрелы городов, в том числе и Киева, начались в понедельник. Руководитель военной администрации Киевского округа Алексей Кулеба сообщил, что над территорией округа были сбиты две российские ракеты.
В минувшие выходные американские и российские военнослужащие встретились на северо-востоке Сирии. Несмотря на крайне плохие отношения между двумя странами из-за нападения России на Украину, эта встреча была вполне дружественной: стороны обменялись дружественными рукопожатиями и сфотографировались вместе.
Россия 10 октября выпустила по Украине 84 крылатые ракеты и запустила 24 дрона. Общая их стоимость, по подсчетам Forbes, может достигать 400-700 миллионов долларов.
Швеция отказывается предоставить России результаты своего расследования причин повреждений труб газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2", случившихся в исключительной экономической зоне королевства. Как заявила премьер-министр страны Магдалена Андерссон, выступая перед журналистами в понедельник, 10 октября, расследования в Швеции являются "конфиденциальными", и это применимо и к данному случаю.
Вечером в понедельник у посольства РФ в Праге прошел митинг, в котором приняли участие примерно 200 человек, потребовавших присоединение Калининградской области к Чехии. Протестующие сослались на популярный интернет-мем, благодаря которому пользователи соцсетей нашли четвертую и пятую страны Балтии.
Интересное чтиво:
15 лет назад тиктокер с подругой украл у Пэрис Хилтон солнцезащитные очки. Сейчас, участвуя в челлендеже, он признался в содеянном, а звезда ответила ему.
Латвийский биатлонист Эдгар Мисе рассчитывает, что процесс его отказа от российского гражданства будет завершён к началу сезона.
Во вторник, 4 октября, в Берлине прошла большая пресс-конференция легендарной группы Depeche Mode, где лично присутствовал журналист портала Limon.ee. После пресс-конференции журналисты русской и эстонской редакций Postimees получили уникальную возможность лично пообщаться с сооснователем группы Мартином Гором.
В эти выходные, 15 и 16 октября, в честь 110-летия в Рижском зоопарке и в его филиале Cīruļi пройдут традиционные Дни животных. Люди, которые могут доказать, что их имя и фамилия каким-либо образом связаны с животными, могут посетить Рижский зоопарк бесплатно, а те, у кого название животного содержится либо в имени, либо в фамилии - могут приобрести билеты со скидкой в 50%.
5 октября в кинотеатре Splendid Palace в рамках фестиваля Artdocfest/Riga впервые была показана киноверсия многосерийного документального фильма "Дом" режиссера Дмитрия Васюкова.
В минувшие выходные латвийский кикбоксёр Заур Джавадов стал двукратным чемпионом мира, а отпраздновал он победу, обернувшись во флаг Латвии, гражданином которой стал в 2020 году.
Бывшая латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха планирует вернуться в спорт и представлять Катар. Об этом спортсменка рассказала порталу Inside The Games.
На YouTube-канале российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя вышел новый выпуск, который команда снимала в рижском музее Zuzeum.
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