ГЛАВНОЕ ЗА 11 ОКТЯБРЯ ⟩ Wolt больше не доставляет Lido и KFC, ограничения Covid-19 и Медведев в розыске

Вечером в понедельник у посольства РФ в Праге прошел митинг, в котором приняли участие примерно 200 человек, потребовавших присоединение Калининградской области к Чехии. Протестующие сослались на популярный интернет-мем, благодаря которому пользователи соцсетей нашли четвертую и пятую страны Балтии.

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15 лет назад тиктокер с подругой украл у Пэрис Хилтон солнцезащитные очки. Сейчас, участвуя в челлендеже, он признался в содеянном, а звезда ответила ему.

Латвийский биатлонист Эдгар Мисе рассчитывает, что процесс его отказа от российского гражданства будет завершён к началу сезона.

Во вторник, 4 октября, в Берлине прошла большая пресс-конференция легендарной группы Depeche Mode, где лично присутствовал журналист портала Limon.ee. После пресс-конференции журналисты русской и эстонской редакций Postimees получили уникальную возможность лично пообщаться с сооснователем группы Мартином Гором.

В эти выходные, 15 и 16 октября, в честь 110-летия в Рижском зоопарке и в его филиале Cīruļi пройдут традиционные Дни животных. Люди, которые могут доказать, что их имя и фамилия каким-либо образом связаны с животными, могут посетить Рижский зоопарк бесплатно, а те, у кого название животного содержится либо в имени, либо в фамилии - могут приобрести билеты со скидкой в 50%.

5 октября в кинотеатре Splendid Palace в рамках фестиваля Artdocfest/Riga впервые была показана киноверсия многосерийного документального фильма "Дом" режиссера Дмитрия Васюкова.

В минувшие выходные латвийский кикбоксёр Заур Джавадов стал двукратным чемпионом мира, а отпраздновал он победу, обернувшись во флаг Латвии, гражданином которой стал в 2020 году.

Бывшая латвийская тяжелоатлетка Ребека Коха планирует вернуться в спорт и представлять Катар. Об этом спортсменка рассказала порталу Inside The Games.

На YouTube-канале российского журналиста и видеоблогера Юрия Дудя вышел новый выпуск, который команда снимала в рижском музее Zuzeum.