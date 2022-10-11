Уже несколько месяцев украинские беженцы, нуждающиеся в краткосрочном жилье в Риге, проживают в историческом доме Беньяминов на улице Кр. Барона,12, сообщают владельцы здания.
Украинские беженцы размещены в доме Беньяминов
Эту поддержку оказывают девелопер Kapitel и строительная компания Merks с помощью движения Gribu palīdzēt bēgļiem.
На данный момент в здании размещено более 145 человек из Украины. Помещения здания, ранее служившего гостиницей, были специально приспособлены для временного проживания украинцев. 29 гостиничных номеров доступны в пристройке или новой части здания, что позволяет разместить до 60 человек одновременно, предоставляя помещения для питания, получения информации о доступных услугах и поддержке в Риге, а также уроки латышского языка .
Первоначальные вложения в поддержку измеряются несколькими десятками тысяч евро, а ежемесячные расходы берет на себя Kapitel.
Представители Kapitel указывают, что за те 30 дней, которые могут проживать украинские беженцы в доме Беньяминов, все взрослые нашли новый дом и работу, а для детей школы и детские сады.
Дом Беньяминов - одно из первых каменных высотных зданий в Риге, построенное в конце 19 века. Позже его купили Эмилия и Антон Беньямины, владельцы самых влиятельных печатных изданий, которые перестроили здание и превратили дом в центр культурных и общественных событий. После советской оккупации в 1940 году дом был национализирован.
Летом 2021 года здание было приобретено компанией Kapitel за 4,82 млн евро с целью добавления его в портфолио балтийских отелей.
Kapitel (ранее E.L.L Real Estate) - одна из крупнейших компаний по недвижимости в странах Балтии. Она развивает и управляет торговыми центрами, отелями и офисными зданиями. Портфель недвижимости компании включает более 185 000 квадратных метров арендуемых площадей. Компания владеет или арендует площади в нескольких крупных торговых центрах (Spice и Spice Home в Риге; Panorama в Вильнюсе, около 30% Viru Keskus в Таллинне) и четырех офисных зданиях (Delta Plaza и Sõpruse Ärimaja в Таллинне, Narbuto 5 в Вильнюсе, IP Pavlova 5 в Праге). Компании принадлежит Nordic Hotel Forum (оператор Nordic Hotels), а также совместно с Infortar принадлежит Tallink City Hotel, которым управляет Tallink Hotels.
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