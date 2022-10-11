Украинские беженцы размещены в доме Беньяминов

Kapitel (ранее E.L.L Real Estate) - одна из крупнейших компаний по недвижимости в странах Балтии. Она развивает и управляет торговыми центрами, отелями и офисными зданиями. Портфель недвижимости компании включает более 185 000 квадратных метров арендуемых площадей. Компания владеет или арендует площади в нескольких крупных торговых центрах (Spice и Spice Home в Риге; Panorama в Вильнюсе, около 30% Viru Keskus в Таллинне) и четырех офисных зданиях (Delta Plaza и Sõpruse Ärimaja в Таллинне, Narbuto 5 в Вильнюсе, IP Pavlova 5 в Праге). Компании принадлежит Nordic Hotel Forum (оператор Nordic Hotels), а также совместно с Infortar принадлежит Tallink City Hotel, которым управляет Tallink Hotels.