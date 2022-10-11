"Российская армия истощена, россияне видят, что Путин ошибся". Британские спецслужбы готовы обнародовать доклад по России

Кроме того, наблюдая за механизмами введения экономических санкций против России, Китай сам становится все менее уязвим для подобных мер, если однажды они будут направлены против него - например, в случае нападения на Тайвань.

По словам Флеминга, технологическая мощь Китая, в частности, цифровая валюта его центробанка, может позволить ему избежать любого экономического давления.

Сравнивая российскую и китайскую угрозы, глава GCHQ выразился образно: первая влияет на погоду, а вторая - на климат.

Что прозвучит в докладе

Из попавших в распоряжение прессы выдержек будущей речи Джереми Флеминга следует, что, по мнению британских спецслужб, Владимир Путин оказался неспособен к адекватной оценке текущей ситуации.

"Из-за отсутствия эффективного противодействия внутри его круга все его решения оказались ошибочными. Стремление повышать ставки приводит к серьезным стратегическим ошибкам в суждениях", - говорится в докладе главы GCHQ.

Затраты России на войну в Украине в плане людей и оборудования ошеломляют, но все успехи российских войск на поле боя, достигнутые в первые месяцы войны, сейчас сведены на нет, считают британские спецслужбы.

Украина переломила ход войны и противостоит истощенным российским войскам, скажет в своей речи Флеминг.

То, как сильно Путин ошибся в оценке ситуации, видят и российские граждане, считают в GCHQ.