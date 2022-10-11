Украинская армия продолжает наступление на юге страны, заявила на брифинге во вторник, 11 октября, пресс-секретарь Оперативного командования "Юг" Наталия Гуменюк.
Украина: ВСУ продолжает наступление на юге
"Мы продолжаем выполнять соответствующие задачи, в том числе продвигаться в сторону Херсона, несмотря на теракты против мирного населения", - сказала чиновник.
Корабли, находящиеся в Черном море, также используются для нанесения ракетных ударов по Украине.
По словам Гуменюк, украинская армия эффективно работает против иранских беспилотников, которые Россия использует в атаках.
"Без учета утренней атаки, когда над Николаевской областью на рассвете было сбито пять дронов-камикадзе и над Одесской областью - три, в нашей зоне ответственности было 74 сбитых таких беспилотника и было 34 попадания. Поэтому мы говорим, что наша эффективность по противодействию этим беспилотникам составляет не менее 50%", - подчеркнула Гуменюк.
По словам чиновника, не все места, пораженные беспилотниками, имеют военное значение.
"Иногда это простые попадания в набережную, например набережную Каховского водохранилища, или водоемы, например, акваторию Очаковского порта, которые не причинили никакого ущерба, но номинально являлись попаданиями", - резюмировала Гуменюк.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!