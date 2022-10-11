Столтенберг: НАТО увеличило присутствие в Балтийском море после саботажа "Северного потока"

"Мы удвоили свое присутствие в Балтийском и Северном морях более чем до 30 кораблей при поддержке морских патрульных самолетов и подводных средств. Эти усилия тесно координируются Морским командованием НАТО" - сказал глава альянса.

Он также заверил, что НАТО проведет ежегодные учения по ядерному реагированию Steadfast Noon на следующей неделе, как и планировалось.

"Это рутинные учения, которые проводятся каждый год, чтобы наши средства сдерживания были безопасными и эффективными", - сказал Столтенберг в Брюсселе.

"Россия знает, что ядерную войну нельзя выиграть и никогда не следует начинать", - сказал лидер альянса, имея в виду "завуалированные ядерные угрозы" Кремля.

"Мы внимательно следим за российскими ядерными силами. Мы не видим никаких изменений в позиции России, но сохраняем бдительность", - сказал Столтенберг.

В октябре прошлого года на юге Европы прошли ежегодные учения НАТО по ядерному реагированию, в которых приняли участие десятки самолетов.