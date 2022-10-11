"Новое Единство" поддерживает создание нового министерства, которому будут переданы обязанности по энергетике и охране окружающей среды от Министерства экономики и Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM), заявил премьер-министр, лидер "Нового Единства" Кришьянис Кариньш после встречи с "Прогрессивными".
"Новое Единство" предлагает создать новое министерство
Кариньш пояснил, что в новом министерстве отделы, отвечающие за энергетику, перейдут от Министерства экономики, а отделы, связанные с окружающей средой и климатом, от Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM)
Поэтому единственной новой должностью, которая будет создана, станет должность министра, а весь остальной уже существующий "аппарат" будет лишь перераспределен, отметил лидер "Нового Единства".
Такой шаг должен быть сделан для того, чтобы решить вопрос о принятии политики реализации "зеленого курса", который годами остается нерешенным", - сказал премьер-министр.
Следовательно, VARAM и Министерство экономики в настоящее время работают в противоположных направлениях, поэтому для предотвращения этого предлагается создать новое министерство, пояснил Кариньш.
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