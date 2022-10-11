"Новое Единство" предлагает создать новое министерство

Кариньш пояснил, что в новом министерстве отделы, отвечающие за энергетику, перейдут от Министерства экономики, а отделы, связанные с окружающей средой и климатом, от Министерство охраны среды и регионального развития (VARAM)

Поэтому единственной новой должностью, которая будет создана, станет должность министра, а весь остальной уже существующий "аппарат" будет лишь перераспределен, отметил лидер "Нового Единства".

Такой шаг должен быть сделан для того, чтобы решить вопрос о принятии политики реализации "зеленого курса", который годами остается нерешенным", - сказал премьер-министр.

Следовательно, VARAM и Министерство экономики в настоящее время работают в противоположных направлениях, поэтому для предотвращения этого предлагается создать новое министерство, пояснил Кариньш.