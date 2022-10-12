Чем занимались звёзды спорта в последние семь дней? Давайте заглянем в Instagram и узнаем!
Салат Медведевой и неожиданное фото Ибрагимовича. Как прошла неделя звёзд спорта?
Украинской дзюдоистке Дарье Белодед исполнилось 22 года. Она загадала желание, чтобы у неё на родине наступил мир
Японская теннисистка Наоми Осака прилетела в Париж
Фигуристка Евгения Медведева ела салат
Дарья Клишина показала солнечное фото в купальнике с пляжа в Майами
Саша Солдатова и её чёрно-белая фотосессия
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Канадская теннисистка Эжени Бушар тоже где-то на природе
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Пловчиха Юлия Ефимова купила новую шляпу
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