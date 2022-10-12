Мария Шарапова поделилась редкой фотографией с сыном

35-летняя Шарапова старательно скрывает подробности своей личной жизни и редко публикует фотографии в своихсоцсетях, а после того, как она недавно впервые стала мамой, экс-теннисистка и вовсе пропала из поля зрения общественности.

Накануне бывшая теннисистка была замечена в списке гостей на модном показе Alexander McQueen SS23 в Лондоне. Перед началом мероприятия звезда всё-таки решила разделить трогательный момент со своими подписчиками и опубликовала фото, на котором она держит на руках своего четырёхмесячного сына.

Фото: instagram.com/mariasharapova

Напомним, 1 июля Шарапова и её жених, британский бизнесмен Алекс Гилкс, впервые стали родителями.

За время своей карьеры Шарапова 39 титулов WTA (36 - в одиночном разряде), включая пять трофеев на турнирах "Большого шлема". В 2020 году россиянка приняла решение завершить карьеру.