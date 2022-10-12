Видео ⟩ "Это очень опасный маневр!": в Литве водитель BMW совершил безрассудный обгон

На присланном видео видно, что оно было снято 13 сентября. Очевидец рассказывает: "Сегодня я столкнулся с агрессивным водителем BMW на скоростной автомагистрали. Он подъехал ко мне сзади, а затем подрезал. После этого он обогнал грузовики по обочине. У меня есть кадры с передней и задней камеры".

Андрюс сказал, что инцидент произошел примерно в 15 километрах от города Мариямполе. Автомобиль BMW ехал без переднего номерного знака.

Портал 15min связался с литовской полицией, которая заявила, что правоохранительные органы не получали информации по этому делу, поэтому воздержались от комментариев о возможных нарушениях. Литовская полиция советует гражданам использовать "э-полицию" для сообщений о нарушениях.

Редактор журнала Auto Bild Lietuva Витольд Милюс заявил, что на видео зафиксировано серьезное нарушение правил дорожного движения. "Маневр очень опасен, движение по обочине крайне опасно. Я видел такие маневры как в Литве, так и за границей, и считаю, что такие маневры нельзя допускать".

Видео: Агрессивный водитель в Литве