Обед в Риге, оплата в Литве - родители возмущены; компания объясняется

Хотя сайт Pusdienlaiks.lv, созданный специально для оплаты школьных обедов, задумывался для того, чтобы облегчить жизнь родителям, они считают, что проще не стало.

Сайт был разработан в августе этого года латвийской группой предприятий Corporate Solutions по итогам организованной Рижской думой закупки услуг общественного питания в школах в 2022/2023 учебном году. К сожалению, вместо ожидаемого результата родители жалуются на запутанные и трудновыполнимые процедуры регистрации и заключения договоров.

Но самым неприятным аспектом является комиссия за оплату обеда - 0,36 евро за платеж. За девять месяцев учебного года общая сумма комиссионных за перечисление платежей в Литву составит уже 12,96 евро.

Представитель разработчика Corporate Services UAB Имант Фелсбергс в передаче "ТЧК" портала rus.lsm.lv, в свою очередь, заявил, что система функционирует нормально.

"Две недели прошли в очень большом напряжении <..>. Да, было тяжело, интенсивно, были какие-то изъяны в процессе, которые мы обнаружили, исправили - то есть не исключено, что будет что-то еще, какие-то моменты. Но мы всегда очень скрупулезно к этому относимся и сразу вопросы решаем", - сказал Фелсбергс.

В том же интервью Фелсбергс объяснил, почему оплата происходит через литовский банк.

"Компания Corporate Services UAB - это литовская компания. На тот момент в Латвии, после отнятия лицензии у ABLV Banka, процесс получения платежной лицензии был значительно усложнен. В Литве как раз шла волна получения лицензий. <..> Кроме того, в Литве существует инфраструктура для платежных компаний. В Латвии такого нет. <..> Мы храним деньги в Центральном банке Литвы, мы там напрямую подключены к платежной системе SEPA", - сказал он.