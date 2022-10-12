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Обед в Риге, оплата в Литве - родители возмущены; компания объясняется

rus.tvnet.lv/LETA
Обед в Риге, оплата в Литве - родители возмущены; компания объясняется
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Школьные обеды. Иллюстративное фото.
Школьные обеды. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Рижане недоумевают, почему плату за школьные обеды детей приходится перечислять в Литву, что усложняет процедуру и увеличивает расходы. Об этом, со ссылкой на Latvijas Avīze, пишет LETA.

Хотя сайт Pusdienlaiks.lv, созданный специально для оплаты школьных обедов, задумывался для того, чтобы облегчить жизнь родителям, они считают, что проще не стало.

Сайт был разработан в августе этого года латвийской группой предприятий Corporate Solutions по итогам организованной Рижской думой закупки услуг общественного питания в школах в 2022/2023 учебном году. К сожалению, вместо ожидаемого результата родители жалуются на запутанные и трудновыполнимые процедуры регистрации и заключения договоров.

Но самым неприятным аспектом является комиссия за оплату обеда - 0,36 евро за платеж. За девять месяцев учебного года общая сумма комиссионных за перечисление платежей в Литву составит уже 12,96 евро.

Представитель разработчика Corporate Services UAB Имант Фелсбергс в передаче "ТЧК" портала rus.lsm.lv, в свою очередь, заявил, что система функционирует нормально.

"Две недели прошли в очень большом напряжении <..>. Да, было тяжело, интенсивно, были какие-то изъяны в процессе, которые мы обнаружили, исправили - то есть не исключено, что будет что-то еще, какие-то моменты. Но мы всегда очень скрупулезно к этому относимся и сразу вопросы решаем", - сказал Фелсбергс.

В том же интервью Фелсбергс объяснил, почему оплата происходит через литовский банк.

"Компания Corporate Services UAB - это литовская компания. На тот момент в Латвии, после отнятия лицензии у ABLV Banka, процесс получения платежной лицензии был значительно усложнен. В Литве как раз шла волна получения лицензий. <..> Кроме того, в Литве существует инфраструктура для платежных компаний. В Латвии такого нет. <..> Мы храним деньги в Центральном банке Литвы, мы там напрямую подключены к платежной системе SEPA", - сказал он.

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