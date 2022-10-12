Эксперты: действия России не свидетельствует о планах вторгнуться в Украину из Беларуси

Эксперты упомянули данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) о том, что в оккупированный Крым недавно явился эшелон с 492 тоннами боеприпасов из 43 хранилища ракет и боеприпасов в Гомеле.

В то же время ГУР МОУ отмечает, что должностные лица Беларуси планируют из разных баз Беларуси в Ростовскую область России направить еще 13 эшелонов с оружием, техникой, боеприпасами и другими материалами.

"Перемещение техники Беларуси указывает на то, что силы России и Беларуси в Беларуси не образуют зону концентрации. Перемещение и доставка техники в Крым и Ростовский район указывает на то, что российские силы менее уверены в безопасности путей снабжения на севере и западе Луганской области, с учетом контрнаступления украинской армии", - подчеркнули в ISW.

Генеральный штаб армии Украины вновь напоминает, что он мониторит Беларусь и не заметил, что в Беларуси будут созданы атакующие группы.

Также ISW уже отмечал, что вторжение сил России и Беларуси в Украину с территории Беларуси кажется маловероятными.