Россия вывозит боеприпасы и другие материалы из складов в Беларуси, и такие действия не соответствуют представлениям о создании условий для нового нападения на Украину с севера, пришли к выводу аналитики военного института США (ISW).
Эксперты: действия Россия не свидетельствует о планах вторгнуться в Украину из Беларуси
Эксперты упомянули данные Главного управления разведки Министерства обороны Украины (ГУР МОУ) о том, что в оккупированный Крым недавно явился эшелон с 492 тоннами боеприпасов из 43 хранилища ракет и боеприпасов в Гомеле.
В то же время ГУР МОУ отмечает, что должностные лица Беларуси планируют из разных баз Беларуси в Ростовскую область России направить еще 13 эшелонов с оружием, техникой, боеприпасами и другими материалами.
"Перемещение техники Беларуси указывает на то, что силы России и Беларуси в Беларуси не образуют зону концентрации. Перемещение и доставка техники в Крым и Ростовский район указывает на то, что российские силы менее уверены в безопасности путей снабжения на севере и западе Луганской области, с учетом контрнаступления украинской армии", - подчеркнули в ISW.
Генеральный штаб армии Украины вновь напоминает, что он мониторит Беларусь и не заметил, что в Беларуси будут созданы атакующие группы.
Также ISW уже отмечал, что вторжение сил России и Беларуси в Украину с территории Беларуси кажется маловероятными.
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