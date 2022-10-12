Выявлено 1153 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека

Умершие входили в возрастные категорию от 70 до 89 лет:

один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;

три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 725,5 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 7042 лабораторных теста на Covid-19, 16,4% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 941 284 человек, умерли 6033 человека.

Госпитализации

За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах немного сократилось: вчера в лечебных учреждениях находились 400 человек, что на 13 меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.

Во вторник были госпитализированы 54 пациента с Covid-19, выписаны 55 человек.

Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 у 159 человек это основной диагноз. У 155 пациентов среднетяжелое течение заболевания, четверо находятся в тяжелом состоянии.