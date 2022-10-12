За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 1153 новых случаев Covid-19, скончались четыре человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 1153 новых случаев Covid-19, скончались 4 человека
Умершие входили в возрастные категорию от 70 до 89 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- три человека - в возрасте от 80 до 89 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 725,5 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 7042 лабораторных теста на Covid-19, 16,4% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 941 284 человек, умерли 6033 человека.
Госпитализации
За прошедшие сутки количество пациентов с Covid-19 в больницах немного сократилось: вчера в лечебных учреждениях находились 400 человек, что на 13 меньше, чем днем ранее, свидетельствуют данные Национальной службы здравоохранения.
Во вторник были госпитализированы 54 пациента с Covid-19, выписаны 55 человек.
Из всех находящихся в больницах пациентов с Covid-19 у 159 человек это основной диагноз. У 155 пациентов среднетяжелое течение заболевания, четверо находятся в тяжелом состоянии.
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