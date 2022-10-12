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Видео ⟩ Водитель в Тирайне сбил пешехода и сбежал с места происшествия

rus.tvnet.lv
Водитель в Тирайне сбил пешехода и сбежал с места происшествия
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Полиция. Иллюстративное фото
Полиция. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

В понедельник, 10 октября, в Тирайне, Марупского края, произошло трагическое происшествие. На дороге неподалеку от остановки общественного транспорта машина врезалась в пешехода, который погиб. Водитель покинул место происшествия, оставив пострадавшего лежать на улице, сообщает передача TV3 Degpunktā.

Местные жители заметили мужчину на улице. Человек выглядел пострадавшим, поэтому на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

За считанные минуты на месте происшествия приехали полицейские и медики.

Позже выяснилось, что 59-летнего мужчину сбил автомобиль BMW, который покинул место происшествия. Полицейским впоследствии удалось поймать потенциального виновного, и он был помещен в место кратковременного задержания.

Госполиция просит отозваться свидетелей по телефонам 67086659 и 110.

Видео: сюжет программы Degpunktā

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