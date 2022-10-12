Видео ⟩ Водитель в Тирайне сбил пешехода и сбежал с места происшествия

Местные жители заметили мужчину на улице. Человек выглядел пострадавшим, поэтому на место происшествия вызвали полицию и скорую помощь.

За считанные минуты на месте происшествия приехали полицейские и медики.

Позже выяснилось, что 59-летнего мужчину сбил автомобиль BMW, который покинул место происшествия. Полицейским впоследствии удалось поймать потенциального виновного, и он был помещен в место кратковременного задержания.

Госполиция просит отозваться свидетелей по телефонам 67086659 и 110.

Видео: сюжет программы Degpunktā