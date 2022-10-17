Деятельность в Латвии начинает платформа подписки на автомобили SIXT+

Подходит и для частных лиц, и для предприятий

Абонемент на автомобиль подойдет для людей, которым ежедневно нужен свой, всегда доступный, в отличие от услуг каршеринга, автомобиль. Абонемент на автомобиль также подходит для молодых развивающихся предприятий, для которых важны скорость роста, предсказуемый денежный поток и минимальные обязательства. Владельцу абонемента не придется беспокоиться о техническом обслуживании и ремонте автомобиля, поскольку они включены в фиксированную ежемесячную плату.

Фото: Пресс-фото

Новый автомобиль – в течение одного рабочего дня

Оформить абонемент на новый автомобиль можно в приложении SIXT+ BALTICS или онлайн на сайте www.sixtplus.lv, где подходящий автомобиль можно выбрать из десятков моделей, которые доступны сразу. Выбор автомобиля и заполнение заявки займет всего несколько минут. После одобрения заявки и оплаты вы уже в тот же день можете отправляться за новым автомобилем или заказать его доставку на дом. Затем остается лишь наслаждаться преимуществами абонемента. Если вы хотите отменить абонемент на автомобиль, вы можете сделать это в любое время без штрафных санкций. Если же изменятся ваши потребности и требования к ранее выбранному автомобилю, вы сможете менять его на другой каждый год.

Все включено – вам нужно позаботиться только о топливе и жидкости для стекол

Абонентская плата за автомобиль предусматривает его использование с определенным максимальным пробегом и разрешенной территорией использования, а также все необходимые повседневные услуги – страхование автомобиля, техническое обслуживание, текущий ремонт, летние и зимние шины, хранение и замену шин, техосмотр, помощь на дороге и сменный автомобиль при необходимости. Единственное, о чем вам нужно будет позаботиться самим, – это жидкость для стекол и топливо.

Фото: Пресс-фото

Основана на международном опыте, но разработана в странах Балтии