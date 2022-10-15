5 знаков Зодиака, жизнь которых сильно поменяется в 2023 году

1. Овны

Представителям этого знака Зодиака захочется перемен в жизни - они придут, заверяют эксперты. Изменения затронут практически все сферы жизни. Не исключены и "подарки судьбы", поэтому трудиться Овны могут в своем темпе.

2. Раки

Раков ждет финансовая удача, успех в карьере, а также будут успешными любые путешествия. Ожидаются новые знакомства. Однако представители данного знака Зодиака должны быть начеку, ведь завистники будут вставлять палки в колеса.

3. Весы

Если Весы одиноки, то может случиться новая любовь. Если же они в отношениях, то лучше всецело сосредоточиться на заработках. Летом Весы должны быть готовы к тому, что будут решать проблемы самостоятельно.

4. Козероги

В жизни семьи Козерогов могут произойти значимые события. Также есть вероятность приобрести жилье и обзавестись новым источником дохода.

5. Рыбы

У Рыб появятся новые деловые партнеры и верные друзья. Однако зимой им не следует совершать спонтанных трат.