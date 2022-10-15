Астрологи портала "Клубер" выделяют пять знаков Зодиака, чья жизнь кардинально поменяется в 2023 году.
5 знаков Зодиака, жизнь которых сильно поменяется в 2023 году
1. Овны
Представителям этого знака Зодиака захочется перемен в жизни - они придут, заверяют эксперты. Изменения затронут практически все сферы жизни. Не исключены и "подарки судьбы", поэтому трудиться Овны могут в своем темпе.
2. Раки
Раков ждет финансовая удача, успех в карьере, а также будут успешными любые путешествия. Ожидаются новые знакомства. Однако представители данного знака Зодиака должны быть начеку, ведь завистники будут вставлять палки в колеса.
3. Весы
Если Весы одиноки, то может случиться новая любовь. Если же они в отношениях, то лучше всецело сосредоточиться на заработках. Летом Весы должны быть готовы к тому, что будут решать проблемы самостоятельно.
4. Козероги
В жизни семьи Козерогов могут произойти значимые события. Также есть вероятность приобрести жилье и обзавестись новым источником дохода.
5. Рыбы
У Рыб появятся новые деловые партнеры и верные друзья. Однако зимой им не следует совершать спонтанных трат.
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