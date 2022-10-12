Видео ⟩ "В Россию хочу!" - агрессивный мужчина пытался пересечь границу Эстонии и России

Видео снято в пункте пограничного контроля Нарвы, и в его описании говорится: "Хочу в Россию!"

Как сообщил представитель пограничного пункта Нарвы Александр Казмин, в субботу, 8 октября, вечером пограничники заметили мужчину, который на автомобиле хотел отправиться в Россию.

"Во время разговора выяснилось, что у гражданина Эстонии нет необходимых документов для пересечения границы", - уточнил он.

Пограничники пояснили, какие документы необходимы для пересечения границы и, что возможно предварительно зарегистрировать свой проезд на домашней странице в автоматическом режиме ожидания.