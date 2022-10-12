Несколько дней назад в социальной сети TikTok было опубликовано видео, сделанное на пограничном пункте Эстонии. На нем показан некий агрессивный мужчина, который, грубо ругаясь по-русски, пытается проникнуть в Россию.
Видео ⟩ "В Россию хочу!" - агрессивный мужчина пытался пересечь границу Эстонии и России
"В Россию хочу!" - агрессивный мужчина пытался пересечь границу Эстонии и России
@romzan8888 Хочу в Россию!!!😎😎😎#нарва #россия #россия🇷🇺 #эстония ♬ оригинальный звук - RoMZaN
Видео снято в пункте пограничного контроля Нарвы, и в его описании говорится: "Хочу в Россию!"
Как сообщил представитель пограничного пункта Нарвы Александр Казмин, в субботу, 8 октября, вечером пограничники заметили мужчину, который на автомобиле хотел отправиться в Россию.
"Во время разговора выяснилось, что у гражданина Эстонии нет необходимых документов для пересечения границы", - уточнил он.
Пограничники пояснили, какие документы необходимы для пересечения границы и, что возможно предварительно зарегистрировать свой проезд на домашней странице в автоматическом режиме ожидания.
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