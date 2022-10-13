Самый быстрый хет-трик в истории и исторический успех "Брюгге"

Таким образом, "Наполи" (12 очков) идёт на первом месте в турнирной таблице группы "А". На втором месте идёт "Ливерпуль" (9), на третьем - "Аякс" (3), а на четвёртом - "Рейнджерс" (0).

Группа В

Атлетико Мадрид - Брюгге 0:0

Байер - Порту 0:3

"Порту" в Леверкузене разгромил "Байер" благодаря голам Вендерсона Галено и Мехди Тареми, который оформил дубль.

В другом матче группы "В" мадридский "Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью - 0:0 и этого оказалось достаточно, чтобы бельгийский клуб досрочно обеспечил себе попадание в 1/8 финала турнира. Отметим, что "Брюгге" впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.

"Порту" набрал 6 очков и вышел на второе место в группе. "Атлетико" - на третьем (4), а "Байер" - на четвёртом (3).

Группа С

Барселона - Интер 3:3

Виктория - Бавария 2:4

Мюнхенская "Бавария" на выезде победила чешскую "Викторию" - 4:2. На 10-й минуте счёт в матче открыл Садио Мане, спустя четыре минуты Томас Мюллер укрепил преимущество мюнхенцев. На 25-й минуте Леон Горецка забил третий гол в ворота чешской команды, а десять минут спустя Горецка оформил дубль. Во втором тайме чешский клуб сумел отыграть два мяча - на 62-й минуте забил Адам Влканова, а затем Ян Климент установил итоговый счёт.