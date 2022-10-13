В среду, 12 октября, состоялись матчи четвёртого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, по итогам которых "Наполи", "Бавария" и "Брюгге" вышли в 1/8 финала турнира.
Самый быстрый хет-трик в истории и исторический успех "Брюгге"
Группа А
Наполи - Аякс 4:2
Рейнджерс - Ливерпуль 1:7
"Наполи" в матче четвёртого тура обыграл дома "Аякс" со счётом 4:2. У неаполитанской команды голы на счету Ирвина Лосано (на 4-й минуте), Джакомо Распадори (16`), Хвичи Кварацхелии (62`, с пенальти) и Виктора Осимхена (89`). У "Аякса" отличились Дави Классен (49`) и Стивен Бергвейн (83`, с пенальти).
🇬🇪 Хвича Кварацхелия - Игрок матча "Наполи" - "Аякс" 🏆#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/BftfnVMPYn— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 12, 2022
Английский "Ливерпуль" одержал разгромную выездную победу над шотландским "Рейнджерс". В составе "Ливерпуля" хет-трик оформил Мохамед Салах (76, 80 и 81-я минуты), также дубль сделал Роберто Фирмино (24`, 55`), по мячу забили Дарвин Нуньес (66`) и Харви Эллиотт (87`). У "Рейнджерс" отличился Скотт Эрфилд (17`).
Кстати, Салах сделал самый быстрый хет-трик в истории Лиги чемпионов - он забил 3 мяча в ворота "Рейнджерс" за 6 минут и 12 секунд. Прежний рекорд принадлежал Бафетимби Гомису из "Лиона", который забил три гола загребскому "Динамо" за 8 минут в 2011 году.
🇪🇬 Мохамед Салах - автор самого быстрого хет-трика в истории #ЛигаЧемпионов!— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 12, 2022
⚽️ 76'
⚽️ 80'
⚽️ 81' pic.twitter.com/8kaJBwQkui
Таким образом, "Наполи" (12 очков) идёт на первом месте в турнирной таблице группы "А". На втором месте идёт "Ливерпуль" (9), на третьем - "Аякс" (3), а на четвёртом - "Рейнджерс" (0).
Группа В
Атлетико Мадрид - Брюгге 0:0
Байер - Порту 0:3
"Порту" в Леверкузене разгромил "Байер" благодаря голам Вендерсона Галено и Мехди Тареми, который оформил дубль.
В другом матче группы "В" мадридский "Атлетико" и "Брюгге" сыграли вничью - 0:0 и этого оказалось достаточно, чтобы бельгийский клуб досрочно обеспечил себе попадание в 1/8 финала турнира. Отметим, что "Брюгге" впервые в истории вышел в плей-офф Лиги чемпионов.
🔵⚫️ "Брюгге" сыграет в 1/8 финала #ЛигаЧемпионов! 👏 pic.twitter.com/SHLuhvYTdA— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 12, 2022
"Порту" набрал 6 очков и вышел на второе место в группе. "Атлетико" - на третьем (4), а "Байер" - на четвёртом (3).
Группа С
Барселона - Интер 3:3
Виктория - Бавария 2:4
Мюнхенская "Бавария" на выезде победила чешскую "Викторию" - 4:2. На 10-й минуте счёт в матче открыл Садио Мане, спустя четыре минуты Томас Мюллер укрепил преимущество мюнхенцев. На 25-й минуте Леон Горецка забил третий гол в ворота чешской команды, а десять минут спустя Горецка оформил дубль. Во втором тайме чешский клуб сумел отыграть два мяча - на 62-й минуте забил Адам Влканова, а затем Ян Климент установил итоговый счёт.
"Барселона" у себя дома сыграла вничью с итальянским "Интером" - 3:3. В составе гостей отличились Николо Барелла (50-я минута), Лаутаро Мартинес (63`) и Робин Госенс (89`). У хозяев отличились Усман Дембеле (40`) и Роберт Левандовски (82`, 90+2).
Лаутаро Мартинес на "Камп Ноу" ⚽️#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/Wi1scxtwri— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 12, 2022
В таблице группы лидирует "Бавария" (12 очков), гарантировавшая себе место в плей-офф. Далее идут "Интер" (7), "Барселона" (4), "Виктория" (0).
Отметим, что "Бавария" вышла в плей-офф Лиги чемпионов 15-й раз подряд. Только у "Реала" более продолжительная активная серия - клуб из Мадрида выходит в плей-офф 20 лет подряд.
Группа D
Спортинг - Марсель 0:2
Тоттенхэм - Айнтрахт 3:2
Матч "Тоттенхэма" и "Айнтрахта" прошёл в Лондоне и завершился победой хозяев со счётом 3:2. Счёт на 14-й минуте открыли немцы, когда отличился Даити Камада. Через шесть минут хозяева сравняли благодаря усилиям Сон Хын Мина. На 28-й минуте отличился Харри Кейн, реализовав 11-метровый удар. На 36-й минуте Сон Хын Мин оформил дубль, а на 87-й минуте Фарид Алиду сократил отставание в счёте, однако это не помогло "Айнтрахту".
Сон Хын Мин! 🚀#ЛигаЧемпионов pic.twitter.com/0pV9c5gf8P— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 12, 2022
В другом матче группы "D" лиссабонский "Спортинг" на своём поле уступил "Марселю" со счётом 0:2. Голами в составе французской команды отметились Маттео Гендузи и Алексис Санчес.
После четырёх туров в группе "D" лидирует "Тоттенхэм" (7 очков). Следом идут "Марсель" и "Спортинг" (по 6 очков), а замыкает группу "Айнтрахт" (4 очка).
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