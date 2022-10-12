KNAB просит разрешить выделение 34 839 евро для премирования трех сотрудников

KNAB подготовило проект постановления правительства, которым предусматривается увеличение ассигнований для ресурсов KNAB из дотации от общих доходов и расходов по программе "Бюро по предупреждению и борьбе с коррупцией" на выплату премий. KNAB подготовит и подаст в Министерство финансов запрос на увеличение ассигнований.