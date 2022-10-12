ОС предложил "Новому Единству" вести коалиционные переговоры между тремя партиями

Смилтенс указал, что работу над программой выполняемых задач следует вести более интенсивно, ближе к ежедневному ритму, и следующая встреча с "Новым Единством" запланирована на эту неделю.

Представитель ОС Улдис Пиленс назвал переговоры хорошими и конструктивными, наметились вопросы, по которым есть взаимопонимание.

В понедельник у "Нового Единства" состоялась встреча с "Прогрессивными", а в четверг запланирована встреча с Нацобъединением.

После выборов в 14-й Сейм главный вопрос в переговорах о формировании коалиции заключается в том, сколько партнеров должно быть включено в новое правительство и коалицию. Ведущее переговоры "Новое Единство" считает, что в коалиции должны быть четыре политические силы - "Новое Единство", ОС, Нацобъединение и "Прогрессивные", тогда как ОС и Нацобъединение не хотят видеть "Прогрессивных" в коалиции.