Сегодня предприятие Rīgas namu pārvaldnieks сообщило о подключении к отоплению более половины домов. Однако эта лишь одно из важных событий, произошедших за день. Собрали самое главное за среду, 12 октября.
Главное за 12 октября ⟩ Подключение отопления, шесть Himars для Латвии и побег внука Пугачевой из России
Новости Латвии:
Еженедельная передача RUS TVNET "Кто вам платит?" закончила цикл, посвященный выборам в Латвии, и возвращается к привычному формату - обсуждению повестки. Сегодня - о новых ударах по городам Украины, разбудивших страну, а потом и весь мир утром в понедельник, 10 октября. Сегодня - 231-й день войны в Украине.
Муниципальное ООО Rīgas namu pārvaldnieks (RNP) подключило отопление более чем половине домов, которыми управляет предприятие. Работы по подключению отопления будут продолжены и в предстоящие выходные, чтобы обеспечить теплом все дома. Работы по стабилизации системы отопления могут длиться две недели после подключения здания, а в некоторых случаях и до четырех недель.
Латвия продолжает помогать Украине в войне с Россией и находится на первом месте между странами, которые пожертвовали больше всего относительно внутреннего валового продукта (ВВП) своего государства, в Twitter сообщил министр иностранных дел Эдгар Ринкевич.
До 2025 года Латвия планирует закупить у США шесть новых ракетно-артиллерийских установок Himars, а в будущем их количество может быть увеличено, подтвердил агентству LETA министр обороны Латвии Артис Пабрикс.
Пока в Риге проходили военные учения Namejs, между военными и местными жителями произошло несколько инцидентов. Например, один мужчина обматерил солдат, а другой подошел к солдатам и заявил, что у него "тоже есть оружие". Об этом рассказывает LTV.
Государственная полиция начала 11 процессов об административных правонарушениях в отношении учащихся одного из учебных заведений Вентспилса за правонарушения, выявленные в ходе антинаркотической проверки.
Пришлось ждать четыре месяца, чтобы пройти МРТ, и еще два с половиной месяца после получения результата, чтобы попасть на прием к онкологу, рассказал один из онкологических пациентов изданию Neatkarīgā.
Ринета в городке Лиепа, Цесисского края, воспитывает трех детей. По утрам, пока старших братьев ведут в садик и школу, в детской коляске Лаура засыпает. Дочь от утра спит до трех часов. При попытке донести ее до квартиры, малыш просыпается, ее ритм сна сбивается, поэтому мама позволяет ребенку выспаться под открытым небом, у многоквартирного дома.
За рубежом:
Российский режим после взрыва на Крымском мосту теряет иллюзии по поводу мира и стабильности в оккупированном Крыму и уже проводит закрытый опрос по поводу того, как граждане относятся к потере полуострова и готовы ли его защищать, сообщает украинский портал "Национального центра сопротивления", созданный Министерством обороны Украины.
Президент США Джо Байден накануне дал эксклюзивное интервью журналисту телекомпании Си-эн-эн Джейку Тапперу. Его полная версия была показана в эфире минувшей ночью. Само по себе это событие довольно примечательное, поскольку американский лидер крайне редко дает интервью.
Никита Пресняков уехал из России в США, чтобы избежать мобилизации. Сейчас стало известно, как именно он смог покинуть страну. Украинский портал "УНИАН" сообщает, что Никита Пресняков пешком пересек границу на одном из пограничных переходов между Ивангородом и эстонской Нарвой.
Литву шокировал страшный случай в учебном заведении. В Каунасе одна учительница карандашами исколола руки 19 ученикам. Полиция начала расследование действий учительницы, пишут литовские СМИ.
Пять граждан России и трое граждан Украины и Армении задержаны по делу о взрыве на Крымском мосту, заявила ФСБ. Российские власти считают произошедшее терактом, а организатором называют украинскую военную разведку.
Против 60-летней петербурженки Ирины Цыбаневой возбудили уголовное дело из-за записки, оставленной на могиле родителей президента России Владимира Путина.
Интересное чтиво:
"Вся эта запара того стоила", - говорит 29-летний рижский дизайнер Янис Тилтиньш, который разрабатывал интерьер и экстерьер нового электропоезда. В свободное от работы время Янис остается невероятно творческим человеком, ведь он известен в альтернативной среде как участник таких метал-коллективов, как Darrva и Deodium.
"Всегда надо как-то меняться и искать что-то новое", - уверен латвийский певец и телеведущий Маркус Рива. Именно поэтому он отправился к знаменитому продюсеру в Лос-Анджелес, чтобы создать свой новый хит. В интервью RUS TVNET он признался, почему свои последние клипы снял именно в США и для чего год назад завел OnlyFans.
Весной 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Вот уже более года артист находится в колонии. Журнал Starhit пишет, как устроен быт артиста. Сестра Ефремова рассказала, что к нему многие относятся уважительно, потому что он сумел расположить к себе не только заключенных, но и сотрудников колонии.
Этот необычный бизнес и его владелица переехали в Латвию из России. Девять лет назад Любовь Анчева удивила и покорила Москву, а теперь держит курс на картонное завоевание Европы.
Обустройство дачи или садового домика для отдыха всей семьи, часто может быть не самой простой задачей. Частая проблема - выбор мебели для таких не стандартных помещений. Особенно для садовых домиков, где чаще всего только одна комната. Но благодаря продуманному зонированию с этим можно справиться, но не стоит забывать про необходимость хранения вещей.
В TikTok новый тренд - работницы ресторанов и кафе рассказывают, как они вынуждают клиентов давать большие чаевые. О тренде рассказывает New York Post.
Во вторник, 11 октября, в Тель-Авиве прошел концерт Земфиры, который посетила Алла Пугачева. Певица выложила снимок в своих социальных сетях. А также поделилась, что сказала ей Пугачева после концерта.
Беженка из Никополя Татьяна Сурцева держалась в Украине до последнего. Все полгода войны обстрелы района, в котором она живет, по ее словам, были "терпимыми". Но в начале сентября обстрелы усилились значительно, и 4 сентября снаряд прилетел в дом ее родителей. К счастью, все остались живы, но терпение у семейства лопнуло и было решено ехать за границу, пишет Rus.Postimees.
На прошлой неделе состоялись похороны миллионерши, мецената и коллекционера произведений искусства Дины Зузане. Ее друг Гунтис Гадзанс, который сопровождал Зузане на нескольких светских мероприятиях, как оказалось, был не просто знакомым. Об отношениях с Диной, которые Гадзанс назвал несчастной любовью, он рассказал журналу Privātā Dzīve.
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