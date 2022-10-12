Главное за 12 октября ⟩ Подключение отопления, шесть Himars для Латвии и побег внука Пугачевой из России

Весной 2020 года актер Михаил Ефремов устроил смертельную аварию в центре Москвы. Вот уже более года артист находится в колонии. Журнал Starhit пишет, как устроен быт артиста. Сестра Ефремова рассказала, что к нему многие относятся уважительно, потому что он сумел расположить к себе не только заключенных, но и сотрудников колонии.

Этот необычный бизнес и его владелица переехали в Латвию из России. Девять лет назад Любовь Анчева удивила и покорила Москву, а теперь держит курс на картонное завоевание Европы.

Обустройство дачи или садового домика для отдыха всей семьи, часто может быть не самой простой задачей. Частая проблема - выбор мебели для таких не стандартных помещений. Особенно для садовых домиков, где чаще всего только одна комната. Но благодаря продуманному зонированию с этим можно справиться, но не стоит забывать про необходимость хранения вещей.

В TikTok новый тренд - работницы ресторанов и кафе рассказывают, как они вынуждают клиентов давать большие чаевые. О тренде рассказывает New York Post.

Во вторник, 11 октября, в Тель-Авиве прошел концерт Земфиры, который посетила Алла Пугачева. Певица выложила снимок в своих социальных сетях. А также поделилась, что сказала ей Пугачева после концерта.

Беженка из Никополя Татьяна Сурцева держалась в Украине до последнего. Все полгода войны обстрелы района, в котором она живет, по ее словам, были "терпимыми". Но в начале сентября обстрелы усилились значительно, и 4 сентября снаряд прилетел в дом ее родителей. К счастью, все остались живы, но терпение у семейства лопнуло и было решено ехать за границу, пишет Rus.Postimees.

На прошлой неделе состоялись похороны миллионерши, мецената и коллекционера произведений искусства Дины Зузане. Ее друг Гунтис Гадзанс, который сопровождал Зузане на нескольких светских мероприятиях, как оказалось, был не просто знакомым. Об отношениях с Диной, которые Гадзанс назвал несчастной любовью, он рассказал журналу Privātā Dzīve.