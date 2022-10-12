Болезни, драки, суициды. Мобилизованные в России погибают, не добравшись до фронта

4 октября СМИ сообщили о смерти мобилизованного красноярца Дмитрия В. (полная фамилия неизвестна) в военной части Омска.

Близкий друг Дмитрия, отправленный вместе с ним в Омск, рассказал, что в части им угрожали из-за конфликта с другими мобилизованными.

"У нас есть подозрение, что он не сам, потому что у Димы не было никаких суицидальных наклонностей, никаких попыток. У него двое маленьких детей. Когда он уходил, был в бодром состоянии духа, собирался вернуться живым и здоровым", - рассказала изданию NGS24.RU жена друга погибшего.

Экспертиза тела будет готова через полтора месяца, а Следственный комитет выдаст родственникам копию акта вскрытия.

5 октября в Пензе на полигоне во время учебных занятий умер один из мобилизованных, сообщило издание "ПензаИнформ". Имя 41-летнего погибшего не называется.

11 октября уполномоченный по правам человека в Пензенской области Елена Рогова подтвердила РБК смерть мобилизованного.

По словам омбудсмена, согласно данным, полученным от командира воинской части, причиной смерти мужчины стало "остро возникшее нарушение одной из функций организма".

Других подробностей она не предоставила, сославшись на то, что сведения о призыве по мобилизации (в том числе о прохождении военной службы, о дислокации, боевой и мобилизационной подготовке, персональные данные военнослужащих) относятся к информации ограниченного доступа.