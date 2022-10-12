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Видео ⟩ Российский солдат украл в Украине камеру видеонаблюдения. Теперь ее владелец смотрит "шоу" из Бурятии

rus.tvnet.lv
Российский солдат украл в Украине камеру видеонаблюдения. Теперь ее владелец смотрит "шоу" из Бурятии
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Российские солдаты продолжают грабить дома в Украине, однако об одном случае стало известно довольно необычным образом, сообщает "УНИАН". Недавно из Лимана выбили россиян, которые, бросившись бежать, разграбили стратегически важный город. Один из военнослужащих российской армии украл камеру видеонаблюдения, но не понял, что эта камера транслирует "шоу" из его дома.

Информацией о произошедшем поделился украинский блогер Ян Гордиенко.

Он рассказал, что дом его друга разграбили и полностью опустошили российские солдаты. Они украли даже видеокамеры, ведущие прямую трансляцию в интернете. Позднее выяснились, что они попали в Бурятию.

Теперь настоящие владельцы камеры могут следить за "шоу", на котором виден быт семьи оккупанта. Судя по всему, у грабителя хватило ума, чтобы украсть и привезти домой вещи украинцев, однако отрегулировать настройки камеры он не смог, пишет издание.

Фото: Ekrānuzņēmums no video
Фото: Ekrānuzņēmums no video
Фото: Ekrānuzņēmums no video

В начале октября после отступления российских войск из Лимана президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стратегически важный город теперь полностью находится под контролем армии Украины.

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