Видео ⟩ Российский солдат украл в Украине камеру видеонаблюдения. Теперь ее владелец смотрит "шоу" из Бурятии

Информацией о произошедшем поделился украинский блогер Ян Гордиенко.

Он рассказал, что дом его друга разграбили и полностью опустошили российские солдаты. Они украли даже видеокамеры, ведущие прямую трансляцию в интернете. Позднее выяснились, что они попали в Бурятию.

Теперь настоящие владельцы камеры могут следить за "шоу", на котором виден быт семьи оккупанта. Судя по всему, у грабителя хватило ума, чтобы украсть и привезти домой вещи украинцев, однако отрегулировать настройки камеры он не смог, пишет издание.

A Buryat Russian soldier stole a set of surveillance cameras in Lyman and installed them at home. The original owner, Yan Gordienko, was able to watch it with a password. Imagine the story behind it.#Ukraine #Kyiv #NAFO pic.twitter.com/w76NBr4T5b — 番外联邦 🇺🇦 (@dsbxtw9991) October 12, 2022

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Фото: Ekrānuzņēmums no video

Фото: Ekrānuzņēmums no video

В начале октября после отступления российских войск из Лимана президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стратегически важный город теперь полностью находится под контролем армии Украины.