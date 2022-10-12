Российские солдаты продолжают грабить дома в Украине, однако об одном случае стало известно довольно необычным образом, сообщает "УНИАН". Недавно из Лимана выбили россиян, которые, бросившись бежать, разграбили стратегически важный город. Один из военнослужащих российской армии украл камеру видеонаблюдения, но не понял, что эта камера транслирует "шоу" из его дома.
Видео ⟩ Российский солдат украл в Украине камеру видеонаблюдения. Теперь ее владелец смотрит "шоу" из Бурятии
Информацией о произошедшем поделился украинский блогер Ян Гордиенко.
Он рассказал, что дом его друга разграбили и полностью опустошили российские солдаты. Они украли даже видеокамеры, ведущие прямую трансляцию в интернете. Позднее выяснились, что они попали в Бурятию.
Теперь настоящие владельцы камеры могут следить за "шоу", на котором виден быт семьи оккупанта. Судя по всему, у грабителя хватило ума, чтобы украсть и привезти домой вещи украинцев, однако отрегулировать настройки камеры он не смог, пишет издание.
A Buryat Russian soldier stole a set of surveillance cameras in Lyman and installed them at home. The original owner, Yan Gordienko, was able to watch it with a password. Imagine the story behind it.#Ukraine #Kyiv #NAFO pic.twitter.com/w76NBr4T5b— 番外联邦 🇺🇦 (@dsbxtw9991) October 12, 2022
В начале октября после отступления российских войск из Лимана президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что стратегически важный город теперь полностью находится под контролем армии Украины.
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