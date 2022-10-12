По рекомендации Службы государственной безопасности (VDD) с момента вторжения России на Украину отказано во въезде в Латвию 209 лицам из группы риска, сообщили в службе.
С начала войны во въезде в Латвию было отказано более чем 200 лицам из группы риска
VDD уделяет повышенное внимание не только гражданам России, но и гражданам ее ближайшего союзника Беларуси и другим иностранцам, имеющим связи с Россией.
При выявлении лиц из группы риска VDD в сотрудничестве с другими учреждениями осуществляет различные меры по предотвращению потенциальных угроз: включает лица в т.н. черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию; запрещает въезд в Латвию, задерживая лица на восточной границе страны; отказывает в выдаче или аннулирует визы и виды на жительство, а также проводит превентивные переговоры.
С момента вторжения России на Украину 24 февраля этого года по инициативе VDD министр внутренних дел включил в черный список 106 иностранцев. Из них 48 - граждане России, 11 - граждане Беларуси, остальные 47 - граждане других стран.
Имевшаяся в распоряжении VDD информация указывала на возможную причастность этих лиц к получению разведывательной информации или оказанию ими поддержки для удовлетворения внешнеполитических интересов России.
Среди занесенных в черный список иностранцев есть и те, кто выразил поддержку агрессивной войне России против Украины.
В тех случаях, когда лица на момент включения в список находились в Латвии, Государственная пограничная охрана принудительно выдворяла их из страны.
Учитывая геополитическую ситуацию, VDD в сотрудничестве с Государственной пограничной охраной продолжает осуществлять усиленный контроль за въездом иностранцев в Латвию на восточной границе страны. До сих пор, исходя из выявленных VDD рисков для национальной безопасности Латвии, на восточных погранпереходах было отказано во въезде в Латвию в общей сложности 103 лицам. Из них 68 граждан России, 16 граждан Беларуси, остальные 19 - граждане других стран, поддерживающие российскую агрессию против Украины или осуществляющие деятельность в соответствии с интересами России.
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