С начала войны во въезде в Латвию было отказано более чем 200 лицам из группы риска

VDD уделяет повышенное внимание не только гражданам России, но и гражданам ее ближайшего союзника Беларуси и другим иностранцам, имеющим связи с Россией.

При выявлении лиц из группы риска VDD в сотрудничестве с другими учреждениями осуществляет различные меры по предотвращению потенциальных угроз: включает лица в т.н. черный список, или список иностранцев, которым запрещен въезд в Латвию; запрещает въезд в Латвию, задерживая лица на восточной границе страны; отказывает в выдаче или аннулирует визы и виды на жительство, а также проводит превентивные переговоры.

С момента вторжения России на Украину 24 февраля этого года по инициативе VDD министр внутренних дел включил в черный список 106 иностранцев. Из них 48 - граждане России, 11 - граждане Беларуси, остальные 47 - граждане других стран.

Имевшаяся в распоряжении VDD информация указывала на возможную причастность этих лиц к получению разведывательной информации или оказанию ими поддержки для удовлетворения внешнеполитических интересов России.