Подсчитано, жильцы каких многоквартирных домов платят за отопление больше всех

Как указывает член правления Selectum Home Валтерс Балаклейтис, на размер платы за отопление в многоквартирных домах в большой степени влияют показатели энергоэффективности зданий, поэтому можно с точностью утверждать, что здания с высокими расходами на теплоэнергию неэнергоэффективны. "Думаю, ни для кого не является сюрпризом низкая теплоустойчивость довоенных и советских зданий, так как там не было проведено никаких связанных с повышением энергоэффективности мероприятий.

В то же самое время куда более интересная картина открывается в зданиях, построенных после 2000 года и причисляемых к сегменту новых проектов.

Как свидетельствуют наблюдения компании, "в старых новых" проектах или зданиях, построенных до 2008 года, расходы на теплоэнергию могут быть даже в два раза выше, чем в "новых новых" проектах или зданиях, построенных после 2008 года. Поэтому всех, кто планировал сменить квартиру и переселиться в один из новых проектов, призывают перед этим поинтересоваться о классе энергоэффективности конкретного здания, попросив предоставить энергосертификат.

Обобщенные домоуправлением данные обозначили ситуацию и в разрезе отдельных месяцев.

Например, в прошлом отопительном сезоне рижане больше всего заплатили за теплоэнергию в январе - плата за отопление одного метра в среднем достигла 1,58 евро без PVN.

В свою очередь самая большая разница в плате за отопление одного квадратного метра в разных сериях наблюдалась в ноябре, когда жильцы квартир эконом-класса Bonava Latvija платили в среднем в 4,7 раза меньше (0,295 евро без PVN), чем те, кто живет в довоенных зданиях (1,391 евро без PVN). Такую разницу в стоимости можно объяснить главным образом тем, что в осенний сезон дни еще могут быть относительно теплыми, а ночи - холодными. Здания с низкой энергоэффективностью ночью остывают быстрее, поэтому для поддержания комфортной температуры необходим больший объем теплоэнергии. Вторая причина такой амплитуды цен - в том числе и неправильное проветривание помещений, отметил Балаклейтис.

Согласно информации в Государственной земельной службе, в Риге примерно 11 700 многоквартирных жилых зданий. Абсолютно большая часть из них построена в советское время, когда на теплоустойчивость должного внимания не обращали.

Кроме того, темп реновации зданий в Риге был очень медленным - с 2009 года в рамках разработанной Министерством экономики программы повышения энергоэффективности зданий в Риге из нескольких тысяч домов реновировали всего чуть более 60.

Это означает, что в холодные месяцы зимы большей части жителей и в дальнейшем придется значительно шире открывать свои кошельки.