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Подсчитано, жильцы каких многоквартирных домов платят за отопление больше всех

rus.tvnet.lv
Подсчитано, жильцы каких многоквартирных домов платят за отопление больше всех
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Многоквартирный жилой дом
Многоквартирный жилой дом Фото: Ieva Čīka/LETA

Согласно обобщенной предприятием Selectum Home информации о расходах жилищного фонда Риги на теплоэнергию в прошлом отопительном сезоне, одними из наиболее энергонеэффективных являются 316-я и 318-я серии, а также построенные до войны многоквартирные здания.

Если сравнивать с новыми проектами, построенными в период времени с 2009 по 2022 год, то жители упомянутых советских и довоенных зданий платили за отопление в среднем в три раза больше.

Тариф на теплоэнергию предприятия Rīgas siltums пережил самый большой скачок 2 октября этого года, когда плата за мегаватт-час выросла почти в два раза, достигнув 170,59 евро без PVN. Впрочем, большая часть рижан довольно много платила за отопление своей квартиры и ранее. Обобщенные предприятием Selectum Home данные за предыдущий отопительный сезон свидетельствуют, что за отопление одного квадратного метра жилища жители платили в среднем 1,38 евро без PVN. Впрочем, эта плата резко отличалась в зданиях разных типов и построенных в разные периоды.

Обобщенная домоуправлением информация свидетельствует, что больше всего за отопление в месяц платили жильцы домов довоенной постройки - в среднем 1,728 евро без PVN за квадратный метр, далее следуют 316-я и 318-я серии, или "хрущевки", - в среднем 1,869 евро без PVN.

Немного лучше ситуация в 602-й и 103-й сериях, где отопление одного квадратного метра в месяц в среднем обходилось соответственно в 1,579 и 1,417 евро без PVN. Еще чуть меньше плата за теплоэнергию была в зданиях 464-й серии, или литовского проекта, где плата за отопление в месяц составляла в среднем 1,348 евро без PVN. В то же время значительно меньше за отопление платили жильцы новых проектов. Например, в квартирах эконом-класса девелопера Bonava Latvija плата за теплоэнергию за один квадратный метр в месяц была в среднем 0,515 евро без PVN.

Как указывает член правления Selectum Home Валтерс Балаклейтис, на размер платы за отопление в многоквартирных домах в большой степени влияют показатели энергоэффективности зданий, поэтому можно с точностью утверждать, что здания с высокими расходами на теплоэнергию неэнергоэффективны. "Думаю, ни для кого не является сюрпризом низкая теплоустойчивость довоенных и советских зданий, так как там не было проведено никаких связанных с повышением энергоэффективности мероприятий.

В то же самое время куда более интересная картина открывается в зданиях, построенных после 2000 года и причисляемых к сегменту новых проектов.

Как свидетельствуют наблюдения компании, "в старых новых" проектах или зданиях, построенных до 2008 года, расходы на теплоэнергию могут быть даже в два раза выше, чем в "новых новых" проектах или зданиях, построенных после 2008 года. Поэтому всех, кто планировал сменить квартиру и переселиться в один из новых проектов, призывают перед этим поинтересоваться о классе энергоэффективности конкретного здания, попросив предоставить энергосертификат.

Обобщенные домоуправлением данные обозначили ситуацию и в разрезе отдельных месяцев.

Например, в прошлом отопительном сезоне рижане больше всего заплатили за теплоэнергию в январе - плата за отопление одного метра в среднем достигла 1,58 евро без PVN.

В свою очередь самая большая разница в плате за отопление одного квадратного метра в разных сериях наблюдалась в ноябре, когда жильцы квартир эконом-класса Bonava Latvija платили в среднем в 4,7 раза меньше (0,295 евро без PVN), чем те, кто живет в довоенных зданиях (1,391 евро без PVN). Такую разницу в стоимости можно объяснить главным образом тем, что в осенний сезон дни еще могут быть относительно теплыми, а ночи - холодными. Здания с низкой энергоэффективностью ночью остывают быстрее, поэтому для поддержания комфортной температуры необходим больший объем теплоэнергии. Вторая причина такой амплитуды цен - в том числе и неправильное проветривание помещений, отметил Балаклейтис.

Согласно информации в Государственной земельной службе, в Риге примерно 11 700 многоквартирных жилых зданий. Абсолютно большая часть из них построена в советское время, когда на теплоустойчивость должного внимания не обращали.

Кроме того, темп реновации зданий в Риге был очень медленным - с 2009 года в рамках разработанной Министерством экономики программы повышения энергоэффективности зданий в Риге из нескольких тысяч домов реновировали всего чуть более 60.

Это означает, что в холодные месяцы зимы большей части жителей и в дальнейшем придется значительно шире открывать свои кошельки.

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