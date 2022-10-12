Видземская партия решила не продолжать сотрудничество с "Для развития Латвии"

Он указал, что на прошедшем накануне заседании правления Видземской партии было решено, что меморандум о сотрудничестве, который Видземская партия подписала перед стартом на выборы в 14-й Сейм, фактически потерял силу, так как объединение партий "Для развития/За!" не преодолело на выборах границу в 5%.

Из Видземской партии на выборах по списку "Для развития/За!" стартовал мэр Валки Крауклис, депутат Цесисской краевой думы Андрис Михалев и депутат Огрской краевой думы Райвис Узулис.

Крауклис рассказал, что на заседании правления Видземской партии обсуждались результаты выборов и ход кампании, а также будущее Видземской партии. Правление партии договорилось укреплять региональные группы партии, работать над улучшением узнаваемости партии, привлечением новых членов и вовремя готовиться к муниципальным выбором, которые являются главной задачей региональной партии, отметил Крауклис.

Напомним, для попадания в Сейм следующего созыва объединению "Для развития/За!" не хватило около 250 голосов.