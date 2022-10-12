Издание: Безвозвратные потери России в Украине превысили 90 000 человек

В безвозвратные потери включают погибших, без вести пропавших, умерших от ран или раненых, травмы которых не позволяют вернуться на военную службу.

В августе Пентагон сообщил, что с 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, погибли или были ранены от 70 до 80 тысяч российских солдат. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес в сентябре заявил, что общие потери российской армии в Украине превысили 80 000 человек, 25 000 из которых - погибшие.