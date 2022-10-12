В ходе войны в Украине российская армия безвозвратно потеряла более 90 000 человек. Об этом сообщает независимое издание "Важные истории" со ссылкой на сотрудника ФСБ и бывшего офицера российских спецслужб, которые пожелали сохранить анонимность, пишет "Медуза".
Издание: Безвозвратные потери России в Украине превысили 90 000 человек
В безвозвратные потери включают погибших, без вести пропавших, умерших от ран или раненых, травмы которых не позволяют вернуться на военную службу.
Предоставленная источниками "Важных историй" информация совпадает с ранее предоставленными Министерствами обороны США и Великобритании подсчетами.
В августе Пентагон сообщил, что с 24 февраля, когда Россия начала вторжение в Украину, погибли или были ранены от 70 до 80 тысяч российских солдат. В свою очередь министр обороны Великобритании Бен Уоллес в сентябре заявил, что общие потери российской армии в Украине превысили 80 000 человек, 25 000 из которых - погибшие.
Согласно подсчетам генштаба армии Украины, потери российской армии в Украине на утро среды, 12 октября, составили 63 380 военнослужащих.
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