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Кариньш рассказал о процессе переговоров между "Новым Единством" и "Объединенным списком"

rus.tvnet.lv/LETA
Кариньш рассказал о процессе переговоров между "Новым Единством" и "Объединенным списком"
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Премьер-министр Кришьянис Кариньш
Премьер-министр Кришьянис Кариньш Фото: Evija Trifanova/LETA

Сегодняшние переговоры "Нового единства" и "Объединенного списка" высветили вопросы, в которых позиции потенциальных партнеров совпадают и расходятся, заявил журналистам представитель "Нового Единства" Кришьянис Кариньш, взявший на себя инициативу формирования нового правительства.

"Новое Единство" и ОС сегодня пришли к выводу, что у двух партийных объединений есть общее видение в области внешней политики - что Латвия должна продолжать поддерживать Украину до ее победы, а жесткий режим санкций против России и Белоруссии как зачинщиков войны против Украины должен быть продолжен, заявил Кариньш.

В сфере экономики партии сходятся во мнении, что следует особенно поощрять деятельность предприятий, производящих и экспортирующих товары и услуги с высокой добавленной стоимостью. Стороны также согласны с тем, что нужно содействовать доступности жилья, особенно в регионах.

Также партии считают, что налоговую систему не стоит "дергать" в кризис.

Были выявлены и вопросы, по которым у "Нового Единства" и ОС разные мнения. "Новое Единство" не поддерживает изменения в избирательной системе, а ОС не поддерживает позицию "Нового Единства" о необходимости принятия закона о гражданском союзе и ратификации Стамбульской конвенции, сказал Кариньш.

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