Мобилизация в России - "вторая волна" или "донабор"?

Версию о том, что мобилизация якобы будет проводиться в три этапа - с 26 сентября по 10 октября, с 11 октября по 25 октября и с 26 октября по 10 ноября, выдвигал телеканал "Дождь" (включен в реестр СМИ-"иноагентов"), ссылаясь на аудиозапись встречи в военкомате в Омске. Телеканал подчеркивал, что полностью подтвердить подлинность записи невозможно. Его зрители сообщали об аналогичной информации из другого региона - Красноярского края.

"Никаких волн не существует"

"То, что в других регионах продолжают приходить повестки - это процесс добора, а не вторая волна мобилизации", - заявил ТАСС представитель правительства Забайкальского края Роман Шадрин. При этом, по словам местных чиновников, в регионе сейчас нет и "донабора" мобилизованных - берут якобы только добровольцев.

"У нас никакой речи про вторую волну мобилизации не идет, есть определенные задачи, которые мы сейчас исполняем. Нет задачи призвать всех единовременно, в один день", - сказал в среду губернатор Рязанской области Павел Малков. Власти этого региона, в отличие от других, не докладывали о выполнении плана мобилизации.

Отчитывались о выполнении плана, по подсчетам СМИ, 39 регионов. Первыми об этом объявили власти Крыма, аннексированного Россией в 2014 году.