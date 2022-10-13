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Выявлено 807 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека

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Выявлено 807 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
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Парк в Риге. Иллюстративное фото
Парк в Риге. Иллюстративное фото Фото: Evija Trifanova/LETA

За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 807 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Умершие входили в возрастные категорию от 70 до 99 лет:

  • один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
  • два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.

Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 695,2 случая на 100 тысяч населения.

Было проведено 3925 лабораторных теста на Covid-19, 20,6% из них оказались положительными.

С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 942 091 человек.

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