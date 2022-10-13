За прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 807 новых случаев Covid-19, скончались три человека, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Выявлено 807 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
Выявлено 807 новых случаев Covid-19, скончались 3 человека
Умершие входили в возрастные категорию от 70 до 99 лет:
- один человек - в возрасте от 70 до 79 лет;
- два человека - в возрасте от 90 до 99 лет.
Двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости составил 695,2 случая на 100 тысяч населения.
Было проведено 3925 лабораторных теста на Covid-19, 20,6% из них оказались положительными.
С начала пандемии в Латвии Covid-19 был лабораторно подтвержден у 942 091 человек.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!
Ключевые слова