CМИ: Байден просил Зеленского не говорить, что США мало помогают Украине

В начале войны Зеленский неоднократно публично призывал США и другие страны Запада оказать Украине дополнительную военную помощь, а также ввести более жесткие санкции против России.

Как пишет The Washington Post, Байден как политик понимал, что Зеленский должен решительно отстаивать интересы своего народа, но в частном порядке сказал украинскому коллеге, что ему будет сложно продолжать просить деньги у Конгресса, если Зеленский будет выглядеть "неблагодарным" и продолжит говорить, что оказываемой помощи недостаточно.

Источники в Белом доме говорят, что Байден и Зеленский поддерживают регулярные контакты с момента вторжения России в Украину. Последний раз лидеры США и Украины разговаривали 10 октября. Тогда президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по украинским городам и пообещал поставить Украине современные системы ПВО.