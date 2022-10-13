Президент США Джо Байден заявил в частной беседе с президентом Украины Владимиром Зеленским, что ему будет сложно добиться от Конгресса предоставления дополнительной помощи Украине, если Зеленский будет говорить, что помощи, предоставляемой США, недостаточно. Об этом "Медуза" со ссылкой на публикацию в газете The Washington Post.
CМИ: Байден просил Зеленского не говорить, что США мало помогают Украине
В начале войны Зеленский неоднократно публично призывал США и другие страны Запада оказать Украине дополнительную военную помощь, а также ввести более жесткие санкции против России.
Как пишет The Washington Post, Байден как политик понимал, что Зеленский должен решительно отстаивать интересы своего народа, но в частном порядке сказал украинскому коллеге, что ему будет сложно продолжать просить деньги у Конгресса, если Зеленский будет выглядеть "неблагодарным" и продолжит говорить, что оказываемой помощи недостаточно.
Источники в Белом доме говорят, что Байден и Зеленский поддерживают регулярные контакты с момента вторжения России в Украину. Последний раз лидеры США и Украины разговаривали 10 октября. Тогда президент США Джо Байден осудил ракетные удары России по украинским городам и пообещал поставить Украине современные системы ПВО.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!