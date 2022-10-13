"Просто поверните вентиль обратно": Путин призвал Европу снова покупать российский газ

Владимир Путин на форуме "Российская энергетическая неделя" заявил, что газопровод "Северный поток", является чрезвычайно экономичным проектом, поскольку восстановление поставок в равной степени зависит как от российских, так и от европейских партнеров. По словам Путина, поврежденный газопровод "Северный поток" можно отремонтировать и восстановить поставки, но мяч на стороне Евросоюза.

"Россия готова возобновить поставки газа, но мяч на стороне Евросоюза. Если они захотят, останется только повернуть вентиль, и все", - резюмировал Путин.

RUS TVNET уже сообщал, что Евросоюз планирует сократить импорт российского газа на две трети к концу этого года. В последующие годы дополнительно 50 миллиардов кубометров природного газа в год будет импортироваться из других стран помимо России. ЕС уже увеличил импорт газа из США, Норвегии, Алжира и Азербайджана.