Латвийский футбольный клуб РФШ на выезде потерпел поражение от турецкого "Истанбул Башакшехир" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги конференций.
Лига конференций: РФШ крупно проиграла в Турции
Матч проходил в Стамбуле и завершился победой хозяев со счётом 3:0.
Счёт на 11-й минуте матча открыл Дениз Тюрюч, который получил передачу на правом фланге, приблизился к углу штрафной и с левой ноги нанёс удар в дальний нижний угол ворот Павла Штейнбора, который не видел момент удара и даже не сдвинулся с места.
В конце первого тайма Тюрюч мог отличиться во второй раз, но мяч после его опасного удара угодил в защитника Жигу Липушчека и лишь рикошет спас РФШ от пропущенного гола. Тем не менее, "Истанбул Башакшехир" заработал право на угловой, розыгрыш которого завершился голом - самым расторопным в штрафной оказался Стефано Окака, который головой отправил мяч в цель.
В целом первый тайм прошёл при подавляющем преимуществе хозяев, которые больше били по воротам (3-0), больше владели мячом (65-35) и заслуженно вели в счёте.
Во второй половине матча сократить отставание в счёте мог Денис Ракель, но соперники успели заблокировать удар латвийского нападающего. На 72-й минуте Окака во второй раз огорчил болельщиков РФШ - Штейнбор после удара Бертрана Траоре отбил мяч перед собой и Окака без помех добил его в ворота рижской команды.
На последних секундах компенсированного времени Липушчек мог забить гол престижа, но мяч после его удара угодил в перекладину турецких ворот.
В другом матче группы "А" итальянская "Фиорентина" у себя дома разгромила шотландский "Хартс" со счётом 5:1. Таким образом, после четырёх туров группу "А" возглавляет "Истанбул Башакшехир" (10 очков), а следом идут "Фиорентина" (7), "Хартс" (3) и РФШ (2).
В пятом туре группового этапа, который состоится 27 октября, РФШ на выезде сыграет с "Хартс", а "Истанбул Башакшехир" отправится в гости к "Фиорентине".
Напомним, РФШ стал первым латвийским клубом за 13 лет, которому удалось пробиться в групповой этап еврокубков. В сезоне-2009/10 "Вентспилс" смог завоевать путёвку в Кубок УЕФА (сегодня турнир проводится под названием Лига Европы).
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!