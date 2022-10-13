Лига конференций: РФШ крупно проиграла в Турции

Матч проходил в Стамбуле и завершился победой хозяев со счётом 3:0.

Счёт на 11-й минуте матча открыл Дениз Тюрюч, который получил передачу на правом фланге, приблизился к углу штрафной и с левой ноги нанёс удар в дальний нижний угол ворот Павла Штейнбора, который не видел момент удара и даже не сдвинулся с места.

В конце первого тайма Тюрюч мог отличиться во второй раз, но мяч после его опасного удара угодил в защитника Жигу Липушчека и лишь рикошет спас РФШ от пропущенного гола. Тем не менее, "Истанбул Башакшехир" заработал право на угловой, розыгрыш которого завершился голом - самым расторопным в штрафной оказался Стефано Окака, который головой отправил мяч в цель.

В целом первый тайм прошёл при подавляющем преимуществе хозяев, которые больше били по воротам (3-0), больше владели мячом (65-35) и заслуженно вели в счёте.