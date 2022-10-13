Игроки "Челси" возят на матчи микроволновку, но греют в ней не еду

По информации источника, печь стоит в домашней раздевалке "Стэмфорд Бридж", она оснащена таймером, который сигнализирует, что бутсы прогрелись до нужной температуры. Также устройство перевозят в командном автобусе, когда команда отправляется на выездные матчи.

Печь используют, чтобы смягчить бутсы и сделать их более гибкими и удобными. Такую процедуру в клубе начали проводить с сезона-2020/2021, по итогам которого лондонцы стали победителями Лиги чемпионов.

"Современные футбольные бутсы изготавливаются с применением гораздо более плотной кожи и рассчитаны больше на эффект сжатия, а не на шнурки. Поэтому, когда они холодные, они могут быть довольно жёсткими и неудобными, по крайней мере, когда они надеваются впервые. Игроки кладут свои бутсы в микроволновку на минуту или две, и таймер тикает, когда они становятся достаточно мягкими", - рассказал источнику инсайдер.

В текущем сезоне Английской Премьер-Лиги "Челси" занимает четвёртое место в турнирной таблице, набрав в 8 матчах 16 очков.