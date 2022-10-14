Орландо Блум рассказал, как чуть не погиб

"Когда мне было 19, я выпал из окна с высоты третьего этажа и сломал себе спину. Мне очень повезло, что я пережил падение, мой спинной мозг был цел. Первые четыре дня мне говорили, что я больше никогда не смогу ходить.

Для меня это стало началом долгого и болезненного пути к осознанию и пониманию определенных моделей моего поведения в прошлом, которые и привели меня к многочисленным несчастным случаям. Кульминацией стало то, что я сломал себе спину, это был опыт на грани смерти", - рассказал он.

Орландо Блум перенес операцию на позвоночнике, а затем прошел через долгую реабилитацию.

Он признался, что в эти месяцы он почувствовал очень много ограничений.

Признания артиста вышли на странице ЮНИСЕФ по случаю Всемирного дня психического здоровья в рамках кампании #OnMyMind ("В моей голове").

Актер подчеркнул, что важно протягивать людям руку помощи и говорить с ними.

Напомним, Орландо Блум наиболее известен своими ролями во франшизах "Властелин колец" и "Пираты Карибского моря". У актера есть двое детей: дочь Дейзи от возлюбленной, певицы Кэти Перри, и сын Флинн от бывшей жены, модели Миранды Керр.