Власти Литвы отказались пускать в страну русского футболиста даже с визой

Таким образом, Коваленко не сможет принять участие в матче 4-го тура группового этапа Лиги конференций, в котором "Пюник" на выезде сыграет с литовским "Жальгирисом".

"Мы подавали документы в УЕФА с просьбой, чтобы нас впустили в Литву, нас всего двое в клубе с российским гражданством. Также ходили подавать документы в посольство Литвы в Ереване. Когда мы перед вылетом приехали туда, нам сказали, что если даже выдадут визу, то нас на территорию Литвы не пустят", - приводит слова футболиста телеграм-канал "Записки с Арарата".

По словам председателя совета директоров "Пюника" Артура Согомоняна, тренерский штаб очень рассчитывал на помощь Коваленко, который является важным игроком команды. Помимо Коваленко вместе с командой в Литву не полетел член тренерского штаба Роман Монарёв.

"Нам предстоит ещё выезд в Словакию 27 октября. Боимся, что риски такие же. Потому что Словакия присоединилась к странам, не дающим визу россиянам. Будем стараться", - приводит слова Согомяна Sport24.

27-летний Коваленко является воспитанником "Зенита". В нынешнем сезоне защитник провёл за "Пюник" 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.

Напомним, 19 сентября Литва, Латвия, Эстония и Польша запретили въезд гражданам России при наличии шенгенской визы, выданной третьим государством, в туристических, культурных, спортивных и деловых целях.