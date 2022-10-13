Сегодня Сейм одобрил во втором чтении поправки к закону о выборах в Европарламент, которые могут лишить Татьяну Жданок (Русский союз Латвии) возможности вновь избираться в Европарламент.
Жданок могут лишить мандата депутата Европарламента
Жданок могут лишить мандата депутата Европарламента
Парламенту еще предстоит принять поправки в окончательном чтении.
Закон предусматривает, что кандидатом в Европарламент не может быть лицо, состоявшее в коммунистической партии Советского Союза (коммунистической партии Латвии) после 13 января 1991 года.
Соответствующее предложение внес депутат Александр Кирштейнс (Национальное объединение).
Ранее Верховный суд постановил, что Жданок была членом коммунистической партии после 13 января 1991 года.
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