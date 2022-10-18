Всё большую популярность в мире набирает платформа OnlyFans, пользователи которой за определённую плату покупают фото, которые нельзя посмотреть в другом месте. В основном на OnlyFans публикуется контент для взрослых. Многие звёзды спорта также успешно работают и зарабатывают на этой платформе.
Из спортзала в... Спортсменки, ставшие звёздами на сайтах для взрослых
Среди спортсменов наибольшей популярностью OnlyFans пользуется у женщин. Известных спортсменов мужского пола на этой платформе гораздо меньше, хотя из тех, кто попробовал себя и в этом деле можно перечислить экс-чемпиона мира по боксу Тони Беллью и Флойда Мейвезера.
Правда, он предлагал подписчикам не эротический контент, а неопубликованные ранее кадры из тренировочных лагерей. Через несколько месяцев он закрыл свой аккаунт OnlyFans из-за низкого интереса фанатов.
Некоторые из приведённых ниже спортсменок стали более известны именно с помощью OnlyFans, но есть и те, кто свой звёздный статус в профессиональном спорте смог монетизировать на популярной платформе и превратить его в дополнительный источник дохода.
Элизабет Кэмбидж (баскетбол)
Известная австралийская баскетболистка - пример спортсменок, способных использовать свои успехи в профессиональном спорте для продвижения своего бренда на других платформах.
203-сантиметровая баскетболистка является суперзвездой женской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В 2018 году Кэмбидж установила рекорд результативности женской НБА в одном отдельно взятом матче, набрав 53 очка в игре против "Нью-Йорк Либерти".
В 2012 году вместе со сборной Австралии она завоевала бронзовые медали на Олимпийских играх в Лондоне.
Австралийка не стесняется своей нестандартной внешности и зачастую не только публикует откровенные фотографии в своём Instagram, но и снимается для мужских журналов. Есть у баскетболистки и страничка на OnlyFans, где её контент получил 68,4 тысячи лайков.
Мадлен Райт (футбол)
24-летняя британская футболистка - это яркий пример выражения "плохая реклама тоже реклама".
В 2020 году в женском футболе разразился громкий скандал из-за видео с участием Мадлен, которая за рулём Range Rover пила шампанское и дышала гелием. За это блондинку отчислили из футбольной команды, но она нашла себя в OnlyFans.
Мадлен Райт сначала тяжело переживала расставание с английским футбольным клубом "Чарльтон", но теперь она ни о чём не жалеет. По данным СМИ, Райт зарабатывает по 600 тысяч евро в год. У страницы Мадлен в OnlyFans 22,6 тысяч лайков.
Алиша Ньюман (лёгкая атлетика)
Канадская легкоатлетка Алиша Ньюман может гордиться своей спортивной карьерой - дважды она представляла свою страну на Олимпийских играх (2016, 2020), пять раз становилась чемпионкой Канады, а в 2019 году установила национальный рекорд Канады в прыжках с шестом - 4,82 м.
Алиша - девушка заметная. Спортсменка принимала участие в рекламной съёмке производителя нижнего белья, а журнал Maxim включал её в Топ-100 самых желанных женщин планеты.
Перед поездкой на Игры в Токио канадская прыгунья с шестом зарегистрировалась на OnlyFans. Объявление об этом канадка опубликовала в Instagram с подписью: "Ваши желания приказ для меня".
Перл Гонзалес (ММА)
36-летняя Перл Гонзалес свой последний бой провела в ноябре 2021 года в лиге кулачных боёв BKFC. Гонзалес уступила Бритейн Харт и сообщила о завершении карьеры. До этого она в дебютном поединке в BKFC одолела Чарису Сигал.
До перехода в лигу кулачных боёв Гонзалес была одним из ведущих бойцов промоушена Invicta. В 2018 году она сражалась за чемпионский пояс, но проиграла из-за дисквалификации - она ударила соперницу пальцем в глаз. В активе Гонзалес также два боя в UFC, в каждом из которых она проиграла.
Сначала она планировала создать страничку на OnlyFans, но затем выбрала другую платформу - FanTime. Там её контент для взрослых уже собрал более 87 тысяч лайков.
Dear Crush, Hi. 💋 pic.twitter.com/FqwcKHojPO— PEARL GONZALEZ (@PearlGonzalez) October 4, 2022
Рене Грейси (автогонки)
Рене Грейси начала свою спортивную карьеру в картинге, а в 18 лет дебютировала в Кубке Porsche Carrera, став первой женщиной-пилотом в истории этой серии. Затем девушка приняла участие в серии Super2, а чуть позже в паре со швейцаркой Симоной де Сильвестро представляла честь команды Falcon Prodrive Racing.
Рене Грейси считалась перспективной автогонщицей в серии Supercars, но карьера австралийки сложилась не так, как многие могли предположить. Из-за нехватки денег и неудовлетворительных результатов Грейси решила завершить карьеру в 2017 году.
25-летняя австралийка рассказала, что её аккаунт на платформе для взрослых OnlyFans принёс ей в первую же неделю около 3000 долларов - больше, чем она заработала за всю карьеру в автогонках.
"Моя средняя зарплата - 2,5 тысячи долларов в день. Уже скоро я закрою ипотеку, рассчитанную на 30 лет. Я не могла и мечтать о таких деньгах", - говорила Грейси в интервью Daily Telegraph.
Пейдж Ванзант (единоборства)
Пожалуй, самая известная спортсменка из этого рейтинга. В своё время она выступала в UFC, а сейчас является участницей лиги кулачных боёв BKFC. Правда, за два боя ей так и не удалось одержать победу.
Когда-то Ванзант считалась одним из самых перспективных бойцов в UFC. Во всемирно известном промоушене она дебютировала с трёх побед подряд, но затем уступила будущей чемпионке Роуз Намаюнас. После этого карьера Пейдж пошла на спад - одна победа в двух поединках, травма и два года без боёв. В начале 2018 года она вернулась, но сразу проиграла Джессике-Роуз Кларк. Ещё два боя спустя Пейдж приняла решение уйти из UFC.
Пейдж никогда не скрывала, что реклама в соцсетях и публикация эротического контента ей приносит гораздо больше денег, чем бои в октагоне.
Сначала она выкладывала свои интимные фотографии на OnlyFans, но затем завела страничку на вышеупомянтом FanTime. Сейчас у неё там сыыше 1,7 миллиона лайков, а ежемесячная подписка на Пейдж стоит 50 долларов.
RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!