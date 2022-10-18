Из спортзала в... Спортсменки, ставшие звёздами на сайтах для взрослых

Алиша - девушка заметная. Спортсменка принимала участие в рекламной съёмке производителя нижнего белья, а журнал Maxim включал её в Топ-100 самых желанных женщин планеты.

Перед поездкой на Игры в Токио канадская прыгунья с шестом зарегистрировалась на OnlyFans. Объявление об этом канадка опубликовала в Instagram с подписью: "Ваши желания приказ для меня".

Перл Гонзалес (ММА)

36-летняя Перл Гонзалес свой последний бой провела в ноябре 2021 года в лиге кулачных боёв BKFC. Гонзалес уступила Бритейн Харт и сообщила о завершении карьеры. До этого она в дебютном поединке в BKFC одолела Чарису Сигал.

До перехода в лигу кулачных боёв Гонзалес была одним из ведущих бойцов промоушена Invicta. В 2018 году она сражалась за чемпионский пояс, но проиграла из-за дисквалификации - она ударила соперницу пальцем в глаз. В активе Гонзалес также два боя в UFC, в каждом из которых она проиграла.

Сначала она планировала создать страничку на OnlyFans, но затем выбрала другую платформу - FanTime. Там её контент для взрослых уже собрал более 87 тысяч лайков.

Рене Грейси (автогонки)