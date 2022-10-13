Один взрыв на Крымском мосту гораздо эффективнее сотни российских ракет

Вполне вероятно, что зимой Путин планирует провести более массированную атаку на энергосистему Украины. Возможно, еще и за счет усиления газового шантажа против Европы (который уже не так эффективен, как раньше).

Атаки на энергосистему Украины означают конкретные цели - создать гуманитарный кризис, который заставит народ Украины покинуть страну, или изменить отношение к войне.

Но эти удары напрямую не влияют ни на снабжение ВСУ, ни на их операции. Если предыдущие атаки имели хотя бы формальную военную цель (оставить солдат без горючего и перекрыть поставки оружия НАТО), то теперь таких целей просто нет. Есть только террористическая цель - терроризировать мирных жителей.

В данном случае самый главный вопрос - сколько ракет осталось у России. О том, что российские запасы ракет ограничены, впервые заговорили в конце весны.

Следует понимать, что в последние месяцы Россия практически не применяла крылатые и баллистические ракеты. Это показывает, что у русских действительно нехватка ракет. В боях все чаще используются "нетрадиционные" методы, такие как применение системы С-300 по наземным целям, хотя эта система по своей природе является системой ПВО, не предназначенной для поражения наземных целей. Россия также использует старые ракеты Х-59 и Х-22. Они имеют очень низкую эффективность и их регулярно сбивают украинские системы ПВО.