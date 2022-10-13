В минувшие выходные ситуация в Украине существенно изменилась - утром в субботу, 8 октября, произошел взрыв на Крымском мосту, а через два дня Украина пережила самый массовый ракетный обстрел с 24 февраля. Однако сейчас, почти через неделю после взрыва на Крымском мосту, стало ясно, что один этот взрыв на фронте смог заменить более сотни российских ракет.
Один взрыв на Крымском мосту гораздо эффективнее сотни российских ракет
Forbes сообщает, что в начале недели Россия выпустила по Украине 84 ракеты и запустила 24 боевых беспилотника. Кроме того, использовались и дефицитные ракеты Х-101. Стоимость одной такой ракеты составляет около 13 миллионов долларов.
Путин назвал это нападение ответом на частичное разрушение Крымского моста, а западные СМИ заявили о победе "партии войны" в России. Кроме того, назначен новый командующий российскими войсками на Украине Сергей Суровикин.
После взрывов на Крымском мосту стало понятно, что Путину нужно как-то реагировать. Наиболее радикальная часть российского общества требовала "равного" ответа. Однако проблема в том, что у России не было возможности "полноценно" ответить.
Следует понимать, что Крымский мост - это не только очень важный инфраструктурный объект. Это невероятно важный военный объект, ведь именно по этому мосту в основном снабжаются и перебрасываются силы на херсонском и запорожском направлениях.
На этих направлениях расположены значительные военные силы - более 50 000 солдат.
Для удовлетворения потребностей такой большой группы ежедневно требуется около 100 тонн продовольствия и медикаментов, 1000 тонн смазочных материалов и 500-1000 тонн оружия и боеприпасов.
Если сюда еще включить военнослужащих и военную технику, то становится ясно, что Крымский мост ежедневно давал фронту несколько тысяч тонн припасов. Также Крымский полуостров снабжался продуктами, топливом и другими ресурсами.
Однако сейчас этот маршрут уничтожен. Даже ограниченная проходимость моста может привести к обрушению на фронте, особенно если группировка войск останется без необходимого снабжения на длительное время.
Можно сделать вывод, что длительные бомбардировки гражданских объектов, осуществляемые Россией, означают, что Россия не в состоянии найти и уничтожить объект в Украине, аналогичный по военному значению. Или просто иметь серьезное военное значение.
Весной российская пропаганда "окрылилась" мыслью, что у Украины и ее солдат должно закончиться горючее. В то время основной целью ракетных ударов был Кременчугский нефтеперерабатывающий завод, нефтебазы и склады горючего по всей Украине. Действительно, Украина потеряла много запасов топлива, но это никак не сказалось на солдатах на фронте.
Позже в России стали думать, что необходимо разрушить железнодорожное сообщение в Украине, что потенциально позволило бы перекрыть поставки оружия в страны Запада. Были совершены бесчисленные авианалеты на важнейшие станции и другие железнодорожные объекты, но оружие с Запада все же дошло до фронта.
Последняя российская идея - оставить Украину без электричества. Первую попытку Россия предприняла в сентябре - вскоре после развала Харьковского фронта. Тогда атаке подверглись несколько электростанций в Харьковской области, из-за чего часть восточных областей Украины несколько часов оставалась без электричества. Это как-то изменило ситуацию на фронте? Нет.
Вполне вероятно, что зимой Путин планирует провести более массированную атаку на энергосистему Украины. Возможно, еще и за счет усиления газового шантажа против Европы (который уже не так эффективен, как раньше).
Атаки на энергосистему Украины означают конкретные цели - создать гуманитарный кризис, который заставит народ Украины покинуть страну, или изменить отношение к войне.
Но эти удары напрямую не влияют ни на снабжение ВСУ, ни на их операции. Если предыдущие атаки имели хотя бы формальную военную цель (оставить солдат без горючего и перекрыть поставки оружия НАТО), то теперь таких целей просто нет. Есть только террористическая цель - терроризировать мирных жителей.
В данном случае самый главный вопрос - сколько ракет осталось у России. О том, что российские запасы ракет ограничены, впервые заговорили в конце весны.
Следует понимать, что в последние месяцы Россия практически не применяла крылатые и баллистические ракеты. Это показывает, что у русских действительно нехватка ракет. В боях все чаще используются "нетрадиционные" методы, такие как применение системы С-300 по наземным целям, хотя эта система по своей природе является системой ПВО, не предназначенной для поражения наземных целей. Россия также использует старые ракеты Х-59 и Х-22. Они имеют очень низкую эффективность и их регулярно сбивают украинские системы ПВО.
Заместитель начальника Генштаба Украины Сергей Наев недавно заявил, что у России заканчиваются 300-миллиметровые снаряды для систем "Смерч", а также 220-миллиметровые снаряды для систем "Ураган".
Следовательно, Россия начинает ощущать нехватку вооружений, которые позволяли бы поражать цели на расстоянии более 40 километров.
Конечно, Россия пытается максимально стимулировать производство новых ракет, но большинство аналитиков говорят, что Россия способна производить несколько сотен ракет в год, не более.
Острая нехватка вооружений, вероятно, стала основной причиной, по которой Россия заключила договор с Ираном на поставку боевых беспилотников. Они все чаще используются в качестве замены крылатым ракетам. Перед началом войны Россия имела на вооружении около 5000-7000 различных типов ракет.
Однако во время войны Россия израсходовала 70-80% своих резервов. Скорее всего, меньше всего осталось на высокоточных ракет Х-101, Х-47 "Кинжал", морских ракет "Калибр" и ракет сухопутного комплекса "Искандер". Эти ракеты меньше применялись против Украины, потому что использовались для самых важных задач.
Конечно, никто точно не сможет сказать, сколько ракет еще остается на вооружении России. Ожидается, что Россия будет готова израсходовать весь свой запас ракет в Украине, а наибольшая опасность сохранится в крупных прифронтовых городах, таких как Харьков, Николаев, Запорожье и Никополь.
В настоящее время россиянам достаточно ракетных комплексов С-300. Кроме того, соглашение между Ираном и Россией предусматривает поставку 2500 беспилотников Shahed-136.
Впрочем, эти обстрелы, как и удары беспилотников, в отличие от одного взрыва на Крымском мосту, с военной точки зрения ничего не меняют. Россия искренне считает, что такая тактика позволит ей выйти победителем из войны. Однако это стратегическая ошибка, которая рано или поздно может оказаться фатальной не для Украины, а для самой России.
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