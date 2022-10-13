В Белгороде частично разрушена многоэтажка. Власти заявили об обстреле ВСУ

Мэр города Антон Иванов в своем Telegram заявил, что обломок ракеты упал на многоэтажку после работы ПВО.

Позже информация была дополнена и мэр сказал, что: "видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждены два автомобиля. В настоящий момент, сведений о пострадавших нет".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в происшествии Украину.

"ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется", - заявил он.

Украинская сторона не комментирует ситуацию.