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В Белгороде частично разрушена многоэтажка. Власти заявили об обстреле ВСУ

rus.tvnet.lv
В Белгороде частично разрушена многоэтажка. Власти заявили об обстреле ВСУ
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Дом в Белгороде
Дом в Белгороде Фото: Скриншот с Telegram "Популярная политика"

В Белгороде обломком ракеты был поврежден многоэтажный дом, сообщают местные власти.

Мэр города Антон Иванов в своем Telegram заявил, что обломок ракеты упал на многоэтажку после работы ПВО.

Позже информация была дополнена и мэр сказал, что: "видны разрушения на верхнем этаже, обломками повреждены два автомобиля. В настоящий момент, сведений о пострадавших нет".

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков обвинил в происшествии Украину.

"ВСУ обстреляли Белгород. Работает ПВО. Есть разрушения в жилом многоквартирном доме по улице Губкина. Информация о пострадавших уточняется", - заявил он.

Украинская сторона не комментирует ситуацию.

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