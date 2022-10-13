Завершился приём заявок на розыгрыш билетов на игры сборной Латвии на чемпионате мира по хоккею 2023 года, который пройдёт в Риге. Билеты можно будет приобрести с 15 октября, сообщают организаторы.
Билеты на матчи ЧМ по хоккею в Риге поступят в продажу 15 октября
Приём заявок на розыгрыш билетов завершился в среду в полночь.
После окончания розыгрыша победители будут проинформированы о возможности купить дневные билеты. Победители розыгрыша получат письмо, в котором будет указана информация о том, как приобрести билеты. Затем оставшиеся билеты поступят в открытую продажу.
Победители, получившие право на покупку билетов на матчи в Риге, должны будут совершить покупку в период с 15 по 27 октября.
Все, кто зарегистрировался в лотерее, но не выиграл возможность купить билеты, смогут купить оставшиеся дневные билеты позже - в период с 28 октября по 4 ноября.
Билеты на остальные матчи в Риге поступят в продажу с 10 ноября, а продажа билетов на отдельные матчи начнётся в начале 2023 года.
Цены на билеты в дни матчей сборной Латвии составят от 140 до 325 евро в зависимости от дня матча и категории. Цены на отдельные билеты на матчи сборной Латвии составят от 89 до 135 евро, а цена на стоячие билеты составит 30 евро.
Чемпионат мира по хоккею 2023 года пройдёт в Риге и Тампере с 12 по 21 мая.
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