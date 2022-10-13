Секретный документ: незадолго до войны правительство Меркель призывало не беспокоиться об энергозависимости

Документ был принят последним актом правительства Меркель. В то время действующий канцлер Германии Олаф Шольц занимал должность вице-канцлера.

В документе выражен весьма наивный взгляд на риски, связанные с зависимостью Германии от российских энергоресурсов, которая в последние годы, по данным Politico, возросла. В нем также отвергнуты предупреждения восточноевропейских партнеров о том, что газопровод "Северный поток - 2" увеличивает риск того, что российский диктатор Владимир Путин прибегнет к шантажу энергоресурсами для достижения своих политических целей.

"Оценка позволяет сделать вывод, что разрешение на сертификацию ["Северного потока - 2"] не будет создавать рисков, связанных с поставками природного газа в Германию и Европейский Союз", - говорится в нем.

"Как для Германии, так и для соседних рынков риск серьезных перебоев с поставками из-за отдельных сбоев инфраструктуры импортных поставок очень ограничен", - говорится в документе. Выводы, сделанные четыре месяца назад, противоречат нынешней ситуации с энергетической безопасностью.

Доклад, подготовленный министерством экономики Германии, был рассекречен после того, как журналисты Der Spiegel потребовали его публикации, угрожая обратиться в суд.

Публикация документа вызвала момент неловкости у Шольца, заявившего ранее во вторник, что он "всегда" был уверен, что Путин будет использовать энергоресурсы "в качестве оружия".

Высказывания Шольца подверглись критике, учитывая, что он был одним из самых влиятельных чиновников предыдущего правительства и защищал "Северный поток - 2" вплоть до начала 2022 года.