13 число принесло нашей стране тревожные новости - правозащитная организация Amnesty International обвинила латвийские власти в жестоком отношении к мигрантам на латвийско-белорусской границе. Латвийские власти обвинения отвергают. И даже это - не все новости за уходящий четверг.
Главное за 13 октября ⟩ Кто переплачивает за отопление, обвинение Amnesty International и обращение к Пугачевой у Кремля
Новости Латвии:
Согласно обобщенной предприятием Selectum Home информации о расходах жилищного фонда Риги на теплоэнергию в прошлом отопительном сезоне, одними из наиболее энергонеэффективных являются 316-я и 318-я серии, а также построенные до войны многоквартирные здания.
Правозащитная организация Amnesty International в опубликованном в четверг, 13 октября, отчете "Латвия: вернуться домой или остаться в лесу навсегда" критикует латвийские власти за жестокое отношение к мигрантам и беженцам преимущественно ближневосточного происхождения на латвийско-белорусской границе. Официальные лица Латвии отвергают обвинения.
Во вторник мужчина, отдыхая с другом, случайно попал в ужасную ситуацию в Бикерниекском лесу. Мужчина рассказывает программе, что его друг, отойдя чуть дальше от проторенной лесной тропинки, неожиданно наткнулся на человеческий труп.
МВД и Государственная пограничная охрана Латвии отвергают обвинения правозащитной организации Amnesty International в адрес латвийских властей о жестоком обращении с мигрантами и беженцами на латвийско-белорусской границе, сказала представитель МВД Зане Плоне.
Сейм во втором чтении одобрил поправки к закону о выборах в Европарламент, которые могут лишить Татьяну Жданок возможности вновь избираться в Европарламент.
Патрулируя окрестности Юглы, сотрудники Рижской муниципальной полиции заметили пошатывающегося мужчину на остановке общественного транспорта. После остановки автомобиля, когда мужчина оказался позади него, правоохранители услышали громкий удар по кузову транспортного средства.
За рубежом:
Президент России Владимир Путин заявил в среду, 12 октября, что Россия готова поставлять Европе количество природного газа, предусмотренное заключенными соглашениями, при условии, что страны ЕС хотят его получить. Об этом Путин заявил, обращаясь к участникам форума "Российская энергетическая неделя".
В Белгороде обломком ракеты был поврежден многоэтажный дом, сообщают местные власти. Мэр города Антон Иванов в своем Telegram заявил, что обломок ракеты упал на многоэтажку после работы ПВО.
В минувшие выходные ситуация в Украине существенно изменилась - утром в субботу, 8 октября, произошел взрыв на Крымском мосту, а через два дня Украина пережила самый массовый ракетный обстрел с 24 февраля. Однако сейчас, почти через неделю после взрыва на Крымском мосту, стало ясно, что один этот взрыв на фронте смог заменить более сотни российских ракет.
Российский президент Владимир Путин предложил Турции стать "центром российского природного газа" с новым трубопроводом и энергетической биржей.
Правительство Челябинской области подтвердило гибель пятерых человек, отправленных на войну в Украине. Первое официальное заявление о смерти мобилизованных на фронте прозвучало спустя всего три недели после объявления "частичной" мобилизации.
Интересное чтиво:
Поиск мест для любования золотой осенью - это практически народный спорт латвийцев. Едва только листва деревьев окрашивается в желто-красный, рижане и жители других городов отправляются на романтические прогулки, семейные пикники и яркие фотосессии. Но куда ехать, если Сигулда уже надоела? У нас есть 5 отличных идей!
На днях на Красной площади в Москве появилось новое обращение к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из России. На этот раз послание содержало сюрприз.
Последние несколько недель в Риге активно проводился отбор на международный конкурс Мiss Universe. В отборе приняло более 200 участниц со всей Латвии. Первый этап квалификации проходил в Интернете, после чего далее прошли лишь 5 девушек. Затем финалистки оценивались по внешним данным, а также по опыту в моделинге и конкурсах красоты. Акцентировалось внимание на уверенности и умению работать перед камерой.
Сразу после похищения Филлип Гарридо заставил одиннадцатилетнюю Джейси Ли Дьюгард принять душ вместе с ним. Это был первый раз, когда девочка оказалась рядом с голым мужчиной. В течение первой недели в заточении Дьюгард оставалась в наручниках, а Гарридо иногда приносил ей фастфуд и был единственным, кто разговаривал с ней. Он также принес ей ведро для использования в качестве туалета. Через неделю после похищения Гарридо впервые изнасиловал Дьюгард, которая все еще находилась в наручниках. Он продолжал это делать как минимум раз в неделю... В 14 лет девушка родила ребенка.
На бетонном монументе, который находился на горе Вийратси под Вильянди, можно было прочесть, что там похоронены шесть советских воинов. К настоящему времени этот памятник демонтирован и идентифицированы останки нескольких сотен человек. В случае с советскими памятниками число павших зачастую сильно преувеличивалось, а часто возле них вообще никого не хоронили. Вийратси в этом смысле является прецедентом.
В среду состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, по итогам которых "Наполи", "Бавария" и "Брюгге" вышли в 1/8 финала турнира.
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