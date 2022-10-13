Главное за 13 октября ⟩ Кто переплачивает за отопление, обвинение Amnesty International и обращение к Пугачевой у Кремля

На днях на Красной площади в Москве появилось новое обращение к Алле Пугачевой, которая недавно во второй раз уехала из России. На этот раз послание содержало сюрприз.

Последние несколько недель в Риге активно проводился отбор на международный конкурс Мiss Universe. В отборе приняло более 200 участниц со всей Латвии. Первый этап квалификации проходил в Интернете, после чего далее прошли лишь 5 девушек. Затем финалистки оценивались по внешним данным, а также по опыту в моделинге и конкурсах красоты. Акцентировалось внимание на уверенности и умению работать перед камерой.

Сразу после похищения Филлип Гарридо заставил одиннадцатилетнюю Джейси Ли Дьюгард принять душ вместе с ним. Это был первый раз, когда девочка оказалась рядом с голым мужчиной. В течение первой недели в заточении Дьюгард оставалась в наручниках, а Гарридо иногда приносил ей фастфуд и был единственным, кто разговаривал с ней. Он также принес ей ведро для использования в качестве туалета. Через неделю после похищения Гарридо впервые изнасиловал Дьюгард, которая все еще находилась в наручниках. Он продолжал это делать как минимум раз в неделю... В 14 лет девушка родила ребенка.

На бетонном монументе, который находился на горе Вийратси под Вильянди, можно было прочесть, что там похоронены шесть советских воинов. К настоящему времени этот памятник демонтирован и идентифицированы останки нескольких сотен человек. В случае с советскими памятниками число павших зачастую сильно преувеличивалось, а часто возле них вообще никого не хоронили. Вийратси в этом смысле является прецедентом.

В среду состоялись матчи четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона-2022/2023, по итогам которых "Наполи", "Бавария" и "Брюгге" вышли в 1/8 финала турнира.