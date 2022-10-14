Видео ⟩ Планируется переход рижского общественного транспорта только на часовой билет

По его словам, необходимо способствовать пересадке пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой, что позволило бы поставщику услуг не создавать такие длинные маршруты, а пассажиру - быстрее добираться до пункта назначения.

Кирсис сказал, что в ближайшие недели Рига представит новое предложение и ценовую политику.

Он признал, что во время пандемии "Covid-19" количество пользователей общественного транспорта сократилось очень быстро. Сейчас пассажиры возвращаются, но это происходит очень медленно.

Вице-мэр добавил, что сейчас одной из самых больших проблем общественного транспорта в городе является высокая стоимость энергоресурсов, и изменение билетной политики поможет частично ее решить.