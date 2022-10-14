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Видео ⟩ Планируется переход рижского общественного транспорта только на часовой билет

rus.tvnet.lv/LETA
Планируется переход рижского общественного транспорта только на часовой билет
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Троллейбус Rīgas satiksme
Троллейбус Rīgas satiksme Фото: LETA

В общественном транспорте Риги планируется перейти только на часовые билеты, сообщил заместитель председателя Рижской думы по дорожной инфраструктуре и развитию Вилнис Кирсис в программе Латвийского телевидения Rīta panorāma.

По его словам, необходимо способствовать пересадке пассажиров с одного вида общественного транспорта на другой, что позволило бы поставщику услуг не создавать такие длинные маршруты, а пассажиру - быстрее добираться до пункта назначения.

Кирсис сказал, что в ближайшие недели Рига представит новое предложение и ценовую политику.

Он признал, что во время пандемии "Covid-19" количество пользователей общественного транспорта сократилось очень быстро. Сейчас пассажиры возвращаются, но это происходит очень медленно.

Вице-мэр добавил, что сейчас одной из самых больших проблем общественного транспорта в городе является высокая стоимость энергоресурсов, и изменение билетной политики поможет частично ее решить.

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